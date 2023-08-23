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Раненый дельфин выбросился на берег в Тхай-Мыанге

Базирующиеся на Пхукете морские биологи приняли на лечение раненого дельфина, обнаруженного 22 августа на пляже Тхай-Мыанг в одноименном районе провинции Пханг-Нга. Местные жители сперва попытались помочь дельфину вернуться в море, но через снова обнаружили его на берегу. Тогда было решено обратиться к сотрудникам нацпарка Khao Lampi – Hat Thai Mueang National Park, которые вызвали специалистов по морской фауне с Пхукета.

Новости Пхукета

23 Августа 2023, 05:04 PM
Раненого дельфина нашли на пляже Тхай-Мыанг в провинции Пханг-Нга. Фото: Khao Lampi – Hat Thai Mueang National Park

Раненого дельфина нашли на пляже Тхай-Мыанг в провинции Пханг-Нга. Фото: Khao Lampi – Hat Thai Mueang National Park

Раненого дельфина нашли на пляже Тхай-Мыанг в провинции Пханг-Нга. Фото: Khao Lampi – Hat Thai Mueang National Park

Раненого дельфина нашли на пляже Тхай-Мыанг в провинции Пханг-Нга. Фото: Khao Lampi – Hat Thai Mueang National Park

Раненого дельфина нашли на пляже Тхай-Мыанг в провинции Пханг-Нга. Фото: Khao Lampi – Hat Thai Mueang National Park

Раненого дельфина нашли на пляже Тхай-Мыанг в провинции Пханг-Нга. Фото: Khao Lampi – Hat Thai Mueang National Park

Раненого дельфина нашли на пляже Тхай-Мыанг в провинции Пханг-Нга. Фото: Khao Lampi – Hat Thai Mueang National Park

Раненого дельфина нашли на пляже Тхай-Мыанг в провинции Пханг-Нга. Фото: Khao Lampi – Hat Thai Mueang National Park

Раненого дельфина нашли на пляже Тхай-Мыанг в провинции Пханг-Нга. Фото: Khao Lampi – Hat Thai Mueang National Park

Раненого дельфина нашли на пляже Тхай-Мыанг в провинции Пханг-Нга. Фото: Khao Lampi – Hat Thai Mueang National Park

Морское млекопитающее, доставленное 22 августа в центр спасения редкой морской фауны Sireetharn, оказалось взрослым полосатым дельфином (Stenella coeruleoalba).

На странице нацпарка Khao Lampi – Hat Thai Mueang National Park уточняется, что это взрослый самец длиной чуть более 2 м и массой порядка 54 кг.

При внешнем осмотре у животного обнаружили травмы в области спинного плавника и на боку тела. Также дельфин был явно ослабшим, дыхание у него было прерывистым и частым, пульс составлял 130 ударов в секунду. В публикации DMCR не говорится, с чем это может быть связано.

Специалисты центра Sireetharn имеют опыт работы с дельфинами, которые периодически поступают к ним на лечение, когда их обнаруживают ранеными в прибрежных водах провинций Пхукет и Пханг-Нга.

Последний такой инцидент произошел в середине июля на острове Яо-Ной, где раненого полосатого дельфина нашли на пляже. В июне раненую афалину заметили в канале Тха-Джин у острова Сирэ, это морское млекопитающее отправили на реабилитацию.

Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR), в состав которого входит центр Sireetharn, не публиковали новой информации по состоянию этих двух дельфинов.

 

 

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