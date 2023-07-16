Раненую черепаху спасли на пляже в Патонге

Пляжные спасатели из Патонга обнаружили на побережье еще одну раненую черепаху. Животное передано пхукетским специалистам по морской фауне для лечения и реабилитации. О характере полученных черепахой травм и о причинах их получения ничего неизвестно.

Новости Пхукета

Сообщение о найденной на пляже в Патонге черепахе было опубликовано на странице объединения спасателей Patong Surf Life Saving в 11:50 утра воскресенье, 16 июля.

Лайфгарды сообщили, что обнаружили на побережье раненую черепаху и вызвали на место событий «сотрудников исследовательского центра, чтобы позаботиться о ней».

По всей видимости, речь идет о Пхукетском центре морской биологии (PMBC) на мысе Панва и расположенном при нем Центре спасения редких видов морской фауны Siritharn. Туда в июне и июле уже были доставлены другие черепахи, найденные на Пхукете.

Спасатели ничего не сказали о том, какие травмы были обнаружены у черепахи. К каком виду она относится, также неизвестно, но размеры у животного такие же, как у черепахи-биссы, относящейся к исчезающим видам.