Раненую черепаху без передней ласты доставили на лечение на Пхукет

На пляже Тхай-Мыанг в провинции Пханг-Нга нашли раненую оливковую черепаху. Морское животное, как полагают специалисты, лишилось правой передней ласты после того, как запуталось в рыболовных сетя.. Сейчас черепаха находится в Пхукетском центре морской биологии (PMBC) на мысе Панва, ее здоровьем занимаются эксперты по подводной фауне.

Иккапоп Тхонгтуб

Раненая черепаха была найден в провинции Пханг-Нга в четверг, 1 июня. Фото: DMCR

Раненая черепаха была найден в провинции Пханг-Нга в четверг, 1 июня. Фото: DMCR

Раненая черепаха была найден в провинции Пханг-Нга в четверг, 1 июня. Фото: DMCR

Раненая черепаха была найден в провинции Пханг-Нга в четверг, 1 июня. Фото: DMCR

Специалистов Центра спасения редкий морских животных РМВС вызвали в провинцию Пханг-Нга их коллеги из штаб-квартиры нацпарка Khao Lampi – Hat Thai Mueang National Park.

И центр, и нацпарк являются подразделениями одного ведомства – Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR). Именно из его публикации и стало известно о животном, ставшем очередной жертвой антропогенного загрязнения Андаманского моря.

Согласно сообщению DMCR, черепаха была найден на пляже Тхай-Мыанг в четверг, 1 июня. Это молодая оливковая ридлея с диаметром панциря чуть более полуметра и массой порядка 14,5 кг. Половую принадлежность оперативно не определили.

У пострадавшего морского животного отсутствует правая передняя конечность-ласта, на фотография четко видна голая кость. Также в публикации DMCR отмечает воспаление тканей в районы раны и воспаление легких. Черепаху передали на лечение и реабилитацию в РМВС.