Раненую черепаху без передней ласты доставили на лечение на Пхукет

Специалистов Центра спасения редкий морских животных РМВС вызвали в провинцию Пханг-Нга их коллеги из штаб-квартиры нацпарка Khao Lampi – Hat Thai Mueang National Park.
И центр, и нацпарк являются подразделениями одного ведомства – Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR). Именно из его публикации и стало известно о животном, ставшем очередной жертвой антропогенного загрязнения Андаманского моря.
Согласно сообщению DMCR, черепаха была найден на пляже Тхай-Мыанг в четверг, 1 июня. Это молодая оливковая ридлея с диаметром панциря чуть более полуметра и массой порядка 14,5 кг. Половую принадлежность оперативно не определили.
У пострадавшего морского животного отсутствует правая передняя конечность-ласта, на фотография четко видна голая кость. Также в публикации DMCR отмечает воспаление тканей в районы раны и воспаление легких. Черепаху передали на лечение и реабилитацию в РМВС.