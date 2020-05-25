Раненого коршуна нашли в Банг-Тао

Пхукетские специалисты по дикой фауне приняли на лечение раненого браминского коршуна, обнаруженного жителями Банг-Тао у себя в районе на прошлой неделе.

Чутхарат Плерин

Как рассказал глава образовательного центра при природном заказнике Khao Phra Thaew Понгчарт Чоыхом, сообщение о раненом коршуне поступило в его офис 20 мая, при том что саму птицу местные жители заметили у своих домов примерно за три дня до этого.

Проведенная рентгенография выявила, что коршун сломал крыло, после чего кости срослись неправильно. В остальном птица здорова.

«Ветеринары сообщили нам, что коршуна кормят маленькими кусочками курятины с добавлением кальция. Он ест самостоятельно», – заявил господин Чоыхом.

Специалист воздержался от предположений относительно того, как именно хищная птица могла получить травму, но заверил, что коршуна планируют выпустить в дикую природу, когда он окрепнет и восстановит потерянные перья.