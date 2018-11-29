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Раненого дельфина нашли на пляже Най-Янг

Специалисты Морского биологического центра Пхукета (PMBC) занимаются лечением раненого дельфина, обнаруженного утром 28 ноября на пляже Най-Янг.

Новости Пхукета

29 Ноября 2018, 09:12 AM
Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Cотрудники нацпарка Sirinath National Park получили сообщение об обнаружении предположительно раненого дельфина у побережья Най-Янга около 7:00 утра.

Первыми животное заметили местные рыбаки. Затем, около 11:30, сотрудники нацпарка смогли найти дельфина, оградили его в мелкой воде, чтобы он не уплыл, и накрыли влажной тканью для защититы от перегрева.

После этого дельфин был доставлен в Морской биологический центр Пхукета (PMBC). Сейчас он находится под наблюдением специалистов. По словам сотрудников нацпарка, у дельфина были замечены раны в области рта и одного из плавников, однако пока неизвестно, как именно он их получил.

 

 

 

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