Рамазанов и Нонг-О сойдутся в бою за пояс чемпиона ONE по муай тай

Дагестанец Алаверди Рамазанов и таец Нонг-О Гайянгхадао (Апичет Котанон) в январе должны наконец встретиться в титульном бою за пояс чемпиона ONE по тайскому боксу в весовой категории 65,8 кг (Bantamweight). Чемпионы уже давно соседствуют в рейтингах ONE и по кикбоксингу, и по муай тай, но при этом до сих пор не бились друг с другом, несмотря на готовность и желание как минимум со стороны Рамазанова.

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Алаверди Рамазанов хотел сразиться с Нонг-О за пояс ONE еще в 2020 году. В начале 2023 это может все же произойти. Скриншот: ONEFC.com

Алаверди Рамазанов хотел сразиться с Нонг-О за пояс ONE еще в 2020 году. В начале 2023 это может все же произойти. Скриншот: ONEFC.com

Алаверди Рамазанов хотел сразиться с Нонг-О за пояс ONE еще в 2020 году. В начале 2023 это может все же произойти. Скриншот: ONEFC.com

Алаверди Рамазанов хотел сразиться с Нонг-О за пояс ONE еще в 2020 году. В начале 2023 это может все же произойти. Фото: Bangkok Post и Venum Training Camp

Долгожданный поединок был изначально назначен на 13 января 2023 года (в рамках ONE on Prime Video 6), сейчас его перенесли на 20 января.

Бой, который станет для Нонг-О уже седьмой по счету защитой пояса, должен пройти на Impact Arena в Бангкоке Дагестанец Рамазанов, известный на ринге как Babyface Killer, имел в ONE аналогичный титул по кикбоксингу плюс целую россыпь званий вне этого промоушена. Об успешности обоих бойцов красноречиво свидетельствуют их послужные списка, но при этом на ринге они придерживаются разных стилей, так что комментаторы и простые поклонники единоборств ждут интересной встречи.

Исанская легенда

Нонг-О начал заниматься тайским боксом в девятилетнем возрасте. Свой первый бой, как часто бывает у тайских мальчишек, провел буквально через несколько недель после начала занятий. Исанский парень сделал достойную карьеру на местных рингах и, в частности, добрался до Лумпини. Впрочем, прославился на всю страну он именно в ONE, куда пришел в 2018 году, одновременно вернувшись и на ринг (из тренерской деятельности), и в Таиланд (из Сингапура, где в то время работал).

Нонг-О с победой дебютировал на ONE Championship: Heroes of Honor в апреле 2018 года, после чего провел еще несколько успешных боев и в феврале 2019 года получил право на титульный поединок, в котором завоевал чемпионский пояс в категории Bantamweight, став первым и до сих пор бессменным его обладателем.

Шестая по счету защита проходила в августе на ONE on Prime Video 1. Мероприятие было дебютом промоушена на сервисе Amazon Prime Video для США и Канады, так что в качестве главного события позиционировался бой Мораеса против Джонсона. Чемпион не заставил американцев долго томиться в ожидании ключевого для них поединка, справившись со своим оппонентом в первом раунде. Впрочем, нельзя не сказать, что предыдущие защиты Нонг-О тоже чаще заканчивал досрочно, да и нокауты у его оппонентов не всегда были техническими.

Чемпион из Кизляра

Если Нонг-О – первый чемпион ONE по тайскому боксу в весе 65,8 кг, то дагестанец Рамазанов – первым обладатель пояса ONE по кикбоксингу в той же весовой категории.

Уроженец Кизляра в детстве занимался плаванием, но в 13 лет обратил внимание на тайский бокс, а затем всецело отдал себя этому спорту и преуспел. В его послужном списке – сразу три титула чемпиона мира по версии IFMA, а чемпионом России он становился и вовсе 12 раз.

Завоевав все, что можно было за пределами Таиланда, боец в 2015 году приехал на родину тайского бокса и начал тренироваться в тайском клубе Venum. В 2018 году Рамазаинов дебютировал в ONE, причем начал сразу с победы над Петморакотом из Petchyindee Academy. Сложно сказать, зачем именно организаторы поставили дагестанского бойца против тайской звезды, но звезда по итогам боя немного потускнела, хотя Петморакот и продержался все раунды, проиграв по очкам.

Другим соперникам дагестанца везло меньше. В примеру, в том же 2018 году Рамазанов записал на свой счет самый быстрый на тот момент нокаут в истории ONE, убрав на 57-й секунде шотландца Эндрю Миллера (сейчас рекорд уже побит).

Чемпионский пояс в кикбоксинге Рамазанов взял в бою против китайца Чжана Чэнлуна, после чего удерживал титул вплоть до января 2021 года, когда потерпел поражение от Капитана из Petchyindee Academy. Свой последний бой на ONE 161 в сентябре этого года дагестанец снова проводил против Капитана. Спортсмены в этот раз бились по правилам муай тай, Рамазанов выиграл раздельным решением судей.

Пусть будет двадцатое

Дагестанский боец хотел оспорить чемпионский статус Нонг-О в тайском боксе еще в 2020 году, но провести бой тогда помешала пандемия коронавируса. Вторая попытка весной 2022 года сорвалась из-за начала российской спецоперации в Украине.

В плане третьего боя все пока складывается удачно – во всяком случае никаких новостей, грозящих сорвать и этот бой, в последнее время не появлялось. Поклонников насторожило исключение боя из программы мероприятия One on Prime 6, которое состоится 13 января. Но Рамазанов и Нонг-О, если верить организаторам, все же сойдутся в бою 20 января. И верить хочется.

По состоянию на 24 декабря 2022 года Рамазанов – второй номер в рейтингах ONE и по кикбоксингу, и по муай тай. Нонг-О – третий по кикбоксингу и чемпион по муай тай.

Рамазанов выступает как представитель Venum Training Camp Thailand, Нонг-О представляет Evolve MMA.