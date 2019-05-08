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Рама Х пожертвовал свыше 2,4 млрд бат тайским больницам

Его Величество Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн пожертвовал более 2,4 млрд бат тайским больницам на закупку медицинского оборудования и строительство новых корпусов.

Новости Пхукета

8 Мая 2019, 10:23 AM
Больница Siriraj Hospital в Бангкоке.

Больница Siriraj Hospital в Бангкоке.

Как сообщает Bangkok Post со ссылкой на Бюро Королевского Двора, средства получили 27 медицинских учреждений. Согласно данным издания, часть средств – это пожертвования, которые сделали граждане во время похорон Рамы IX, отца нынешнего Короля Таиланда. Остальные средства – это сборы от проведения большого зимнего фестиваля Un Ai Rak Khlai Khwam Nao в Бангкоке.

Среди получателей денег значатся больницы Siriraj Hospital и King Chulalongkorn Memorial Hospital в столице, а также Pattani Hospital и Yala Regional Hospital на юге страны.

 

 

 

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