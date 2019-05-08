Рама Х пожертвовал свыше 2,4 млрд бат тайским больницам

Как сообщает Bangkok Post со ссылкой на Бюро Королевского Двора, средства получили 27 медицинских учреждений. Согласно данным издания, часть средств – это пожертвования, которые сделали граждане во время похорон Рамы IX, отца нынешнего Короля Таиланда. Остальные средства – это сборы от проведения большого зимнего фестиваля Un Ai Rak Khlai Khwam Nao в Бангкоке.
Среди получателей денег значатся больницы Siriraj Hospital и King Chulalongkorn Memorial Hospital в столице, а также Pattani Hospital и Yala Regional Hospital на юге страны.