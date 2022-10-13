Рама Х открыл памятник своему отцу Пхумипону Адульядету Великому в Бангкоке

Его Величества Рама Х и Королева Сутхида открыли памятник отцу правящего монарха Королю Пхумипону Адульядету Великому. Церемония прошла в шестую годовщину смерти Рамы IX.

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Памятник Раме IX был установлен в новом бангкокском парке Chalerm Phrakiat Park в районе Дусит. В церемонии открытия монумента участвовали первые лица государства и тысячи рядовых граждан, облаченных в желтые одежды по случаю национального праздника, каким является в стране День рамы IX, сообщает Bangkok Post.

Chalerm Phrakiat Park было решено создать, чтобы почтить заслуги и свершения Короля Пхумипона Адульядета после его смерти. Проектировка началась в 2018 года, а полностью работы по обустройства парка должны быть завершены в 2024 году. Под зеленую зону выделено 279 рай земли.

Король Пхумипон Адульядет Великий правил Таиландом более 70 лет, дольше него на троне находились только Луи IX и Елизавета II. Рама IX ушел из жизни 13 октября 2016 года. Трон унаследовал его сын Маха Вачиралонгкорн, ставший десятым Королем из династии Чакри, правящей страной с 1782 года, когда началась Эра Раттанакосин.