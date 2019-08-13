Radisson открывает первый отель на Пхукете

Radisson Hotel Group объявила об открытии нового люксового отеля на Пхукете. Отель расположится у пляжа Май-Кхао и будет носить название Radisson Phuket Mai Khao Beach.

Новости Пхукета

13 Августа 2019, 01:33 PM

Фото: Radisson Hotel Group

Как следует из пресс-релиза Radisson, новый отель должен принять постояльцев в первом квартале 2023 года. Проект реализуется совместно с Thai-Chinese Property Holdings.

Номерной фонд нового Radisson Phuket Mai Khao Beach будет составлять 222 номера: от Superior Rooms площадью 35 кв. м до люксов Suite с двумя спальнями площадью 132 кв. м. Часть номеров на первом этаже будут иметь выход к общему плавательному бассейну, а в районе 20 номеров – собственные бассейны.

Список инфраструктуры общего пользования в Radisson Phuket Mai Khao Beach будет включать главный бассейн площадью 491 кв. м, фитнес-центр, детский клуб, несколько ресторанов и баров.

Частные инвесторы могут вложиться в номерной фонд отеля по программе лизбэк. Реализовывать арендную программу будет непосредственно Radisson Hotel Group.

В настоящий момент тайское портфолио Radisson включает четыре отеля в Бангкоке: Radisson Blu Plaza Bangkok, Radisson Suites Bangkok Sukhumvit, Park Plaza Bangkok Soi 18 и Park Plaza Sukhumvit Hotel. Radisson Phuket Mai Khao Beach станет пятым объектом Radisson в Таиланде и первым за пределами столицы.











