«Ради общей безопасности». Авария на холме в Патонге напомнила о буксующем проекте тоннеля

Член парламента от Move Forward Чалермпонг Сэнгди и бизнесмен Причавуд Кисин выступили с заявлениями о необходимости прокладки тоннеля Кату-Патонг в качестве прямого вывода, который следует сделать из последней аварии у храма Wat Suwan Khiri Wong. В понедельник на печально известном спуске с холма отказали тормоза у грузового автомобиля, который в результате протаранил пикап с двумя местными жителями. И водитель пикапа, и его пассажир погибли на месте.

Новости Пхукета

Авария на холме в Патонге в середине дня 19 июня. Два человека погибли. Фото: Chalermpong Saengdee / Move Forward Party

Авария на холме в Патонге в середине дня 19 июня. Два человека погибли. Фото: Chalermpong Saengdee / Move Forward Party

Авария на холме в Патонге в середине дня 19 июня. Два человека погибли. Фото: Chalermpong Saengdee / Move Forward Party

Авария на холме в Патонге в середине дня 19 июня. Два человека погибли. Фото: Chalermpong Saengdee / Move Forward Party

Открыто высказавшиеся про тоннель политик и бизнесмен выросли и живут в Патонге, считая город своим.

Причавуд (Праб) Кисин – сын бывшего мэра и коренной житель города, активно занимающийся после смерти отца социальными проектами, но подчеркивающий, что он не политик. В частности, именно господин Кисин основал Фонд развития Патонга.

Чалермпонг (Тренер Сэм) Сэнгди родился в Раваи, но вырос и живет в Патонге. Депутатский мандат как член Move Forward он получил по итогам выборов во втором избирательном окруе Пхукета, куда входит этот город.

Гоподин Сэнгди написал об аварии на холме 19 июня раньше большинства местных СМИ и задолго до того, как информация прошла по официальным каналам.

«Тоннель реально необходим. Ради общей безопасности», – констатировал политик в первой публикации, а затем повторил ту же мысль во второй.

Вечером 19 июня господин Сэнгди приехал в храм Wat Suwat Khiri Wong на ритуальную церемонию по двум погибшим – 64-летнему Прасату Пратипу На-Талангу и 62-летнему Камету Чуаюаню.

«Сегодняшняя авария стала потрясением, заставившим нас задуматься о многих вещах, связанных с безопасностью своих родителей, братьев, сестер и просто людей, пользующихся этой дорогой. Мои соболезнования семье, родным и детям погибших», – написал политик, официально ставший в этот день одним из трех представителей Пхукета в парламенте.

Праб Кисин на своей странице в Facebook выразил соболезнования в связи с гибелью людей и отметил, что жители Патонга «проверяют свою удачу, рискуя своими жизнями и жизнями других, уже 20-30 лет». Бизнесмен закончил публикацию двумя хэштегами – #ТаиландТуристическийКурортМировогоКласса и #ТоннельКатуПатонг.

Смертельный слалом

Авария, унесшая жизни двух пхукетских «отцов», как уважительно назвал их господин Сэнгди, произошла примерно в 13:25 дня, то есть в то время, когда дорога официально открыта для большегрузов и туристических автобусов.

Следовавший в Патонг грузовик из Накхон-Патхома потерял управление на спуске с холма и вылетел на встречную полосу, по которой поднимался в гору пикап Isuzu под управлением господина Прасата Пратипа На-Талангуа Грузовой автомобиль впечатал машину в бетонный отбойник, не оставив водителю и его пассажиру Камету Чуаюаню шансов на выживание. Ехавший рядом мотоцикл чудом не попал под многотонный таран.

Версия об отказе тормозной системы была озвучена сразу как очевидная. Большегрузный транспорт, включая туристические автобусы, чаще всего оснащается пневматическими тормозами, в которых банально заканчивается воздух при продолжительном и интенсивном торможении. Спуск с Патонг-Хилл – именно такое место.

В данном случае ситуацию усугубило незнание дороги шофером, который ехал по ней впервые в жизни. Он не был готов к тому, что исправные тормоза просто перестанут работать, а когда это случилось, не смог принять единственно верное решение и перевести аварию в относительно контролируемую, направив свой грузовик на ограждение слева.

Находившийся за рулем 38-летний Пиярат Кэупрасит просто не знал, что делать на пхукетской «дороге смерти», поскольку был на ней впервые.

Авария 19 июня получила широкий резонанс, однако большинство других происшествий такой реакции не вызывают. К примеру, за день до этого ДТП турполиция сообщила об упавшему на скутере иностранце. На опубликованных фото мужчина лежал на асфальте навзничь, тело было закрыто квадратиками «пикселяции». О том, выжил ли он, полиция ничего не сказала.

Оба инцидента объединяет то, что ни от туриста на скутере, ни от водителя грузовика из Накхон-Патхома нельзя ожидать, что они будут заранее знать особенности того или иного конкретного холма на Пхукете, по которому едут первый раз в жизни.

Тоннель длиною в 20 лет

За три дня до аварии с участием грузовика муниципалитет Патонга опубликовал копию Королевского декрета, утверждающего границы земли, которые должны быть выделены под прокладку тоннеля из Кату в Патонг. Решение о том, что он необходим, было принято более двух десятилетий назад, однако проект по-прежнему буксует.

Королевский декрет никак не касается вопроса о сроках сдачи объекта, но четко указывает, что должно быть построено.

Согласно схеме из декрета, восточная подъездная дорога к тоннелю со стороны Кату должна начинаться еще до Tiger Kingdom и почти сразу уходить оттуда южнее имеющейся дороги. Западный въезд в тоннель в самом Патонге также должен располагаться южнее существующей трассы и, в частности, храма Wat Suwan Khiri Wong. С запада подъездная эстакада будет выходить на Phra Metta Rd., минуя Pisitkoranee Rd.

Согласно проекту Управления скоростных магистралей (EXAT), тоннель в Патонг, официально носящий название Kathu – Patong Expressway, должен стать финальным отрезком скоростной трассы Mueang Mai – Koh Kaew – Kathu Expressway. Проект предполагается реализовывать в формате частно-государственного партерства (РРР), вот только EXAT не смогла найти партнеров, которые бы заинтересовались предложенными условиями.

Процесс отбора инвесторов начался в конце декабря 2022 года, чтобы успеть сдать объект к EXPO 2028. После окончания строительства подрядчик должен был стать оператором платной трассы из Кату в Патонг на 35 лет.

Заинтересовавшихся компаний было 13, однако ни одной заявки к крайнему сроку EXAT не получило. Главной причиной отсутствия интереса, согласно заявлению ведомства, стала неблагоприятная рыночная конъюнктура, из-за которой подорожали все строительные работы.

Признав провал, руководители EXAT объявили, что теперь будут думать, как переформатировать предложение для инвесторов по проектам Kathu – Patong Expressway и Mueang Mai – Koh Kaew – Kathu Expressway. В ведомстве надеются, что им удастся сформировать единый проект, которым частный капитал все же заинтересуется.

Протяженность скоростной трассы из Муанг-Мая в Кату, согласно озвученным в декабре параметрам, должна составить около 30 км. Изначальный бюджет проекта – 30,5 млрд бат, из которых 17,1 млрд должны пойти на выкуп земли.

Участок от Кату до Патонга как раз и известен как Kathu – Patong Expressway. Его общая протяженность должна составлять 4,23 км, длина непосредственно тоннеля – 1,85 км. Суммарный бюджет на все работы – 14,7 млрд бат, стоимость выкупа земли – порядка 5,8 млрд.