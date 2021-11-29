Работы в тоннеле в Чалонге продлятся до 16 декабря

Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей временно ограничил движение по тоннелю в Чалонге для проведения регулярных работ по обслуживанию систем освещения и дренажа. Вплоть до 16 декабря обе полосы в тоннеле будут закрыты для транспорта с 9:00 утра до 15:30 дня.

Новости Пхукета

30 Ноября 2021, 12:00 PM

Фото: Phuket Highways Office

Глава упомянутого выше ведомства Самак Луадвонгхат извинился за возможные неудобства, связанные с проведением ремонтных работ, осуществляющихся на регулярной основе. В прошлый раз системы дренажа и освещения обслуживались и ремонтировались в августе-сентябре.

Как пояснял тогда господин Луадвонгхат, специалисты должны провести тщательный осмотр и ремонт генераторов, насосов и другого электрооборудования. Такие работы проводятся каждые шесть месяцев.

«Нам нужно тщательно проверять всю систему. Мы даже проверяет все лампочки по одной и меняем неисправные», – говорил господин Луадвонгхат.

«Мы специально выбрали такой график, чтобы тоннель оставался открытым в часы пик. В ночное время наши сотрудники работать не могут, поскольку им нужен солнечный свет при отключении электричества в тоннеле. Это помогает легче проводить работы», – добавлял он.