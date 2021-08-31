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Работы в тоннеле в Чалонге продлятся до 11 сентября

Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей временно ограничил движение по тоннелю в Чалонге для проведения регулярных работ по обслуживанию систем освещения и дренажа. Вплоть до 11 сентября обе полосы в тоннеле будут закрыты для транспорта с 9:00 утра до 15:30 дня.

Новости Пхукета

31 Августа 2021, 02:51 PM
Фото: Phuket Highways Office

Фото: Phuket Highways Office

Как пояснил глава упомянутого выше ведомства Самак Луадвонгхат, специалисты должны провести тщательный осмотр и ремонт генераторов, насосов и другого электрооборудования. Такие работы проводятся каждые шесть месяцев.

«Нам нужно тщательно проверять всю систему. Мы даже проверяет все лампочки по одной и меняем неисправные», – добавил господин Луадвонгхат.

«Мы специально выбрали такой график, чтобы тоннель оставался открытым в часы пик. В ночное время наши сотрудники работать не могут, поскольку им нужен солнечный свет при отключении электричества в тоннеле. Это помогает легче проводить работы», – добавил он.

Господин Луадвонгхат пообещал, что его люди постараются заканчивать запланированные на каждый день работы до 15:00, а всю процедуру обслуживания завершить до 11 сентября.

«Как бы то ни было, я приношу извинения за любые возможные неудобства. Мы постараемся завершить работы до официального дедлайна», – добавил он.

 

 

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