Работы по прокладке тоннеля в Чалонге оставят район на день без воды

Управление водоснабжения провинции Пхукет (PWA) предупредил о запланированном отключении подачи воды в дома и офисы 20 февраля.

15 Февраля 2018 10:57:05

Фото: Марк Ноулс

Отключение водоснабжения 20 февраля объясняется необходимостью проведения работ на магистралях, проходящих в районе кольца Чалонга, где сейчас продолжается прокладка тоннеля.

В уведомлении PWA указывается, что без воды останутся дома и офисы на Chao Fa West Rd. и Wiset Rd. Отключение водоснабжения запланировано на 9:00 утра. Подача воды будет возобновлена «после окончания работ». Как правило, это происходит не позже 17:00.

«Пожалуйста, позаботьтесь о запасах воды», – предупредило PWA.

«Ожидается, что из-за проведения работ цвет воды временно изменится. Мы постараемся все завершить как можно скорее. Приносим извинения за неудобство», – добавило Управление водоснабжения.

Телефоны PWA для справок: 076-319173, 082-7901634 и 1662.