Работы на шоссе через Паклок выходят на финишную прямую

На Пхукете продолжается проект по созданию альтернативного маршрута в аэропорта через Паклок. Идующую через этот район дорогу (Route 4027) планируют превратить полноценное шоссе и состыковать непосредственно c трассой в аэропорт (Route 4026). В отличие от других мега-проектов, этот пусть медленно, но движется. Называемый сейчас срок сдачи – 2028 год, хотя изначально речь шла о 2023 годе. Южная половина полукольца от Памятника Героиням до поселка Пара уже расширена, но основные проблемы связаны с финальным отрезком – сначала там придется строить подъездную эстакаду через мангры, а затем организовывать развязку. Работы в манграх затрудняет не только специфический грунт, но и охраняемый статус всех таких территорий. У нового шоссе, которое очень пригодится при начале работ над железной дорогой, пока даже нет названия. «Новости Пхукета» в этой статье будут пользоваться вариант Pa Khlok Rd., но власти провинции эту дорогу так не именуют.

Новости Пхукета

Губернатор Сопхон Суваннарат рассказал о реализации проекта по расширению Pa Khlok Rd. на пресс-конференции 30 ноября. Общий вывод можно свести к тому, что проект идет по графику, и даже по самой сложной части есть определенный прогресс – получен как минимум экологический сертификат EIA. Проект реализует пхукетский офис Департамента скоростных магистралей, от лица которого на встрече присутствовал инженер Сорасак Тасакарн, главы офиса Юттханы Питака в зале не было.

Дорога через Палок уже представляет собой полноценное шоссе почти на всем протяжении своего полукольца от Памятника Героиням к мысу Яму, Банг-Роунгу, Ао-По и дальше. За поселком Пара это все еще обычная сельская дорога второстепенного характера, но рабочие постепенно движутся дальше на север.

Расширение Pa Khlok Rd. (трассе 4027) получило поддержку властей в контексте проекта легкой железной дороги. Шоссе через Паклок позиционировалось как очевидная альтернатива Thepkrasattri Rd. (шоссе 402), когда на ней начнут укладывать рельсы.

В 2019 году «Новости Пхукета» беседовали с Сомвонгом Лоханутом, возглавлявшим тогда пхукетский офис Департамента скоростных магистралей, и он говорил об окончании всех работ к 2023 году.

«Данный проект был изначально презентован в 2016 году. В начале этого года [2019] мы начали работы на очередном этапе, которые планируем завершить в 2023 году. Эта трасса будет расширена до начала прокладки легкой железной дороги и станет альтернативой Thepkrasattri Rd.», – пояснял господин Лоханут.

Оптимистичный прогноз, разумеется, не сбылся из-за коронавируса, однако проект отнюдь не был заброшен или забыт. Сейчас шоссе 4027 рассматривается как необходимый апгрейд дорожной инфраструктуры Пхукета сам по себе, в отрыве от легкой железной дороги.

На пресс-конференции 30 ноября губернатор Суваннарат приводил пример объезда загруженной Thepkrasattri Rd. по западному побережью и заявил, что поездка из Пхукет-Тауна в аэропорт через Патонг и Камалу занимает 1 час и 19 минут. Сама по себе идея объезда чего-либо через перегруженный и опасный перевал Кату-Патонг красноречиво иллюстрирует, насколько сильно Пхукету нужны любые альтернативные дороги. Даже если речь идет об объезде Таланга через Паклок, шоссе имеет смысл.

Правительство утвердило выделение 1,6 млрд бат на окончание работ по превращению дороги 4027 в полноценную четырехполосную магистраль примерного такого же типа, как идущая в/из аэропорт дорога 4026.

Из указанной суммы 510 млн должны пойти на первую фазу – более протяженную по километражу (4,55 км), но вполне обычную по характеру задач. Эта фаза предусматривает расширения дороги до четырехполосной на финальном участке от поселка Пара до Муанг-Мая, примерно до Mission Heights. Деньги должны быть выделены в текущем фискальном году, окончание работ запланировано на 2026 год. На срыв сроков ничего пока не намекает.

Вторая фаза будет сложнее, проблемнее во всех смыслах и дороже в несколько раз, хотя речь идет всего лишь о 2 км дороги. Департаменту скоростных магистралей предстоит возвести эстакаду над манграми общей стоимостью в 1,1 млрд бат, то есть примерно по половине миллиона за каждый метр пути.

Кабинет уже одобрил выделение таких денег (планируется, что расходы будут включены в бюджет на 2026 фискальный год), но не дал разрешения на строительство в мангровых лесах, которые являются охраняемым природным объектом.

Затем еще нужно буде произвести выкуп земли, принадлежащей частным собственникам, но опыт моста над манграми в Вичите показывает, что главное – это EIA (сертификат получен) и политическая воля на начало стройки.

На севере шоссе 4027 должно завершаться развязкой, которая обеспечит прямую связь с дорогой на аэропорт, имеющей в общей номенклатуре код 4026. Таким образом получится удобный альтернативный маршрут от аэропорта хотя бы до Памятника Героиням, хотя затем водителям придется вливаться в поток на Thepkrasatrri Rd. и стоять на светофоре в Ко-Кэу «на общих основаниях». Текущий плановый срок окончания работ на Pa Khlok Rd. – в 2028 году.

Также на совещании 30 ноября губернатор Суваннарат упомянул проект по организации тоннеля под Памятником Героиням. Как выяснило, подготовленные планы по этому проекту не прошли экологическую экспертизу. Решение было принято 11 августа 2023 года и оно было отрицательным. Впрочем, сроки из-за этого пока не изменились: тоннель по-прежнему должен открыться в 2027 году, то есть даже до окончания всех работ на Pa Khlok Rd.

На пресс-конференции 30 ноября губернатор Суваннарат не коснулся других мега-проектов в сфере транспортной инфраструктуры. Ни о железной дороге, ни о новом шоссе из аэропорта в Кату, ни о тоннеле в Патонг речи не шло.

Новое шоссе Muang Mai – Koh Kaew – Kathu Expressway на показанных в ходе пресс-конференции картах есть, но в варианте Muang Mai – Koh Kaew – Expressway, то есть еще в старом варианте без Кату. В более свежих версия речь уже фактически шла о шоссе из аэропорта в Патонг.