Работников туризма приглашают бесплатно привиться от гриппа

На Пхукете продолжается бесплатная вакцинация работников сферы гостеприимства от гриппа. Кампания нацелена на всех людей, работающих в индустрии гостеприимства и занятых в сфере оказания услуг туристам.

Новости Пхукета

Доступные даты на этой неделе – 22, 23, 24 и 26 ноября по предварительной записи. Регистрация на прививки в онлайн-формате проходит на сайте www.vachiraphuket.go.th/vcx/, сама вакцинация проводится в комплексе Limelight Phuket в Пхукет-Тауне.

Также будет регистрация и вакцинация без предварительной регистрации 24 и 26 ноября. Медики предупреждают, что могут принять лишь ограниченное число людей в каждый из дней, и просят с пониманием отнестись к тому, что желающих привиться больше, чем врачей.

Для получения вакцины тайским гражданам достаточно предъявить национальное удостоверение личности, иностранцам – паспорт.

Также работающие на вакцинации волонтеры отмечают, что у них нет человека, владеющего русским языком. Если вы готовы помочь в качестве переводчика 24 ноября или в другие дни, свяжитесь через Facebook с Ael Sirima.