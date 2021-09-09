Работники передовой начали получать третьи уколы

На Пхукете стартовала кампания по укреплению сопротивляемости коронавируса у медицинских работников, государственных служащих и волонтеров, работающих на первой линии борьбы с COVID-19. В четверг, 9 сентября, в спорткомплексе в Сапан-Хине им начали вводить третью дозу вакцины в качестве «бустера».

Иккапоп Тхонгтуб

Как пояснила госпожа Ванлапа Джирасангиамкун из Vachira Phuket Hospital, в качестве третьей усиливающей прививки используется вакцина AstraZeneca. Первые два базовых укола делались препаратом китайской компании Sinovac.

«Наша цель сегодня – сделать уколы 3,5 тыс. человек. Побочных эффектов мы пока ни у кого не наблюдали», – заявила госпожа Джирасангиамкун.

«Я хочу, чтобы все работники передовой и волонтеры знали, что если побочные эффекты появятся, то это может быть связано, что третий укол делается «живой» вакциной. Она отличается от первой и второй дозы, которую они получили. Там прививка делалась «мертвой» вакциной», – добавила она.

Препарат Sinovac – инактивированная цельновирусная вакцина, иммунный ответ организма в ее случае вызывают мертвые клетки вируса SARS-CoV-2. В свою очередь, вакцина AstraZeneca является векторной и создана на основе аденовируса, имитирующего вирус, вызывающий COVID-19 и обучающего организм иммунному ответу.

Госпожа Джирасангиамкун напомнила, что специально для защиты людей в случае осложнений необходимо пользоваться приложением Mor Prom и заносить в него информацию обо всех побочных эффектах, «чтобы наш медицинский персонал и сам человек получили компетентные медицинские рекомендации через приложение».

Также госпожа Джирасангиамкун призвала всех людей из групп повышенного риска записываться на вакцинацию.

«В случае с лицами от 60 лет, пациентами с семи группами хронических заболеваний и женщинами со сроком беременности от 12 недель центр рекомендует регистрироваться на вакцинацию через сайт Phuket Must Win, чтобы получить основную прививку, а затем и третью дозу вакцины», – заявила она.

Среди прочих в спорткомлексе в Сапан-Хине 9 сентября присутствовал заместитель шефа полиции Пхукета полковник Аганит Данпитаксат, также получивший «бустер» вакциной AstraZeneca.

Офицер добавил, что он также решил лично проконтролировать, как получают третью дозу вакцины сотрудники полиции, работающие на КПП Тха-Чат-Чай, через который осуществляется въезд на Пхукет наземным транспортом.

«Кроме того, я пришел поддержать работу персонала вакцинационного центра здесь, в Сапан-Хине. Пожалуйста, следуйте инструкциям сотрудников, не забывайте достаточно отдыхать и подробно отвечайте на все вопросы персонала, не скрывая никакой личной информации», – добавил полковник Данпитаксат.





