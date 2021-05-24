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Работающих на Пхукете иностранцев привьют китайской вакциной

Власти Пхукета объявили о том, что 30 мая на острове пройдет однодневная вакцинация иностранцев китайской вакциной Sinovac, которая раньше была доступна только тайским гражданам. Впрочем, для того, чтобы получить укол, нужно быть официально трудоустроенным на острове и успеть зарегистрироваться на портале Phuket Must Win в течение завтрашнего дня (25 мая).

Новости Пхукета

24 Мая 2021, 06:12 PM
Фото: Official COVID-19 Information Center Phuket / Facebook

Фото: Official COVID-19 Information Center Phuket / Facebook

Новость об однодневной вакцинации работающих на Пхукете иностранцев была опубликована на странице Official COVID-19 Information Center Phuket в Facebook (страницу ведет пхукетский офис Министерства внутренних дел). Публикация была размещена 24 мая. Таким образом иностранцам, еще не записавшимся на вакцинацию, дали сутки на то, чтобы это сделать.

Содержание объявления следующее:

Если вы иностранец, легально работающий на Пхукете и подходящий под нижеприведенные требования, то вы можете сделать прививку вакциной Sinovac 30 мая 2021 года.

✅ Бизнес-виза / SMART-виза 

✅ Ворк-пермит

✅ Работодатель (физлицо, компания или организация) зарегистрирован и базируется на Пхукете.

Пожалуйста, свяжитесь со своим работодателем, чтобы он зарегистрировал свой бизнес по ссылке https://www.xn--12cmj6ba0a7b3g4a6fud5d2a.com/ (ภูเก็ตต้องชนะ) в течение 25 мая. Попросите работодателя внести в систему информацию о вас. Также вам нужно выбрать доступное место и время вакцинации до истечения указаннного дня.

Ссылка: https://www.facebook.com/109168820738303/posts/311417470513436/?d=n 





 

 

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