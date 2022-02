«Работать мне не хотелось». 20-летний преступник объяснил, почему ограбил обменник

Полиция провела анонсированную накануне пресс-конференцию, в ходе которой раскрыла подробности дела об ограблении пункта обмена валют в Патонге. В мероприятии, прошедшем вечером 17 февраля, приняли участие шеф полиции по восьмому региону генерал-лейтенант Ампхон Буарабпорн и прилетевший из Бангкока помощник начальника полиции всего Таиланда генерал-лейтенант Сурачет Хакпан.

Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщалось ранее, пункт обмена валют компании Yes Exchange 6 Co Ltd был ограблен вечером 13 февраля. Вооруженный пистолетом мужчина разбил стекло задней двери, ворвался в помещение и забрал из кассы свыше 200 тыс. бат в иностранной валюте и 3,4 тыс. непосредственно тайскими батами. Сотрудница пункта обмена валют не пострадала.

Через четыре дня полиция отчиталась об аресте грабителя, который проживал буквально в 300 м от места совершения преступления. Злоумышленником оказался 20-летний безработный таец Сексан Вонгвират. В ходе обыска полиция изъяла (а затем продемонстрировала на пресс-конференции) одежду, в которой господин Вонгвират совершил ограбление, а также второй комплект вещей, которые были на нем непосредственно до и после событий. Также был изъят пистолет, которым был вооружен молодой человек.

В ходе пресс-конференции грабитель признал все выдвинутые против него обвинения, которые включают ограбление, незаконное владение огнестрельным оружием и незаконное ношение огнестрельного оружия в общественном месте. Происхождение оружия ни полиция, ни арестованный не объяснили.

Господин Вонгвират рассказал, что на момент совершения преступления был (и остается) безработным, хотя ранее работал «поваром в ресторане».

«Но работать мне не хотелось. Иногда я на работу не приходил, иногда опаздывал. В итоге работу я бросил», – рассказал господин Вонгвират.

«Затем я остался без денег и совершил ограбление. После этого я поехал на Пхи-Пхи, где пробыл до 15 февраля, а после этого вернулся на Пхукет, чтобы купить золото», – добавил он.

Генерал Хакпан указал, что при аресте грабителя у него обнаружили 96 тайских банкнот номиналом 1 тыс. бат и три банкноты по 50 евро (5,5 тыс. бат). При этом в ходе ограбления его добычей стали около 227 тыс. бат в зарубежной валюте и 3,4 тыс. непосредственно тайскими батами.

Также у господина Вонгвирата изъяли золотое и серебряное ожерелья и чек из ювелирного магазина Thongwang Tokang Yaowarat (указанную в чеке сумму полиция не раскрыла). Кроме того, у молодого человека обнаружились два не дешевых смартфона – iPhone 13 Pro Max и Redmi Note 11. Розничная стоимость первого – от 42,9 тыс. бат, второго – от 9 тыс. бат.

Генерал Хакпан добавил, что полиция Патонга заключила грабителя под стражу и сейчас осуществляет необходимые процедуры для предъявления обвинений.

Генерал заверил, что правоохранительные органы Пхукета ведут борьбу с преступностью ради безопасности «людей и туристов», как то предписывает политика Королевской полиции Таиланда.

«Сотрудники должны максимально быстро арестовывать нарушителей закона для предотвращения развития преступности, особенно в туристических провинциях, таких как Пхукет. Во всех ключевых точках установлены камеры видеонаблюдения, поэтому у преступников нет никаких шансов скрыться от властей, как в случае с убийство [индийского гангстера] Сандху», – заявил генерал Хакпан.