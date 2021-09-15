Рабочий погиб при прокладке ливневой канализации в Патонге

Строительный рабочий скончался в результате инцидента на прокладке ливневой канализации на Phra Metta Rd. рядом с больницей Patong Hospital во вторник, 14 сентября. Мужчину придавило бетонной конструкцией, в результате чего он оказался под водой на дне траншеи.

Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о происшествии поступило в Kusoldharm Foundation и полицию Патонга около 15:00. Следом за полицейскими и спасателями на место событий прибыли вице-губернатор Викром Джактхи, мэр Патонга Чалермсак Манисри и сотрудники Департамента чрезвычайных ситуаций.

Согласно заявлению официальных лиц, погибший строитель по имени Махана (фамилия не указана) работал в траншее, когда произошло обрушение бетонных коробов. Тяжелые конструкции придавили мужчину, в результате чего он оказался под водой на дне траншеи. Другие рабочие попытались помочь коллеге, но ничего сделать не смогли.

Спасателям потребовалось около часа, чтобы безопасно разместить кран на краю траншеи, поднять бетонные короба и достать тело погибшего. После инцидента часть Phra Metta Rd. была закрыта для движения из опасений новых происшествий.

Господин Махана работал на проект по модернизации системы ливневой канализации, осуществляемом Департаментом общественных работ, городского и сельского планирования. Проект был начат в июле и должен быть завершен во второй половине ноября.