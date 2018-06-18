The Phuket News
FIFA WORLD CUP 2018
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Рабочие из Чалонга пожаловались на голодных обезьян

Строительные рабочие из лагеря на Soi Yodsanae в Чалонге обратились в муниципальную службу спасения с просьбой попытаться решить проблему голодных обезьян, ворующих еду из жилья.

Иккапоп Тхонгтуб

18 Июня 2018 14:32:42

Жители Soi Yodsanae обратились за помощью в службу спасения утром субботы, 16 июня. Спасатели добросовестно отреагировали на вызов и прибыли ловить макак, но успехом их действия не увенчались. Обезьян не удалось приманить ни тамариндом, ни пончиками патонг-го.

Как рассказал один из жителей строительного лагеря на Soi Yodsanae, обезьяны спускаются на крыши домов с деревьев, затем пробираются внутрь за оставленной без присмотра едой, после чего возвращаются с добычей в джунгли.

По словам другого обитателя лагеря, по тому, как обезьяны едят, можно сделать вывод, что они действительно голодные.

Напомним, что Soi Yodsanae в Чалонге не входит в список проблемных локаций, где власти реализуют программу по стерилизации и переселению обезьян.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Бабушка из внук нашли чемодан метамфетамина в Бурираме
Бабушка из внук нашли чемодан метамфетамина в Бурираме
Китайские свадьбы как живой элемент культуры Перанакан на Пхукете
Китайские свадьбы как живой элемент культуры Перанакан на Пхукете
Следите за Чемпионатом мира вместе с «Новостями Пхукета»
Следите за Чемпионатом мира вместе с «Новостями Пхукета»
Тайская кухня для особого случая в ресторане Ta Khai
Тайская кухня для особого случая в ресторане Ta Khai
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.