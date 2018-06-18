Рабочие из Чалонга пожаловались на голодных обезьян

Строительные рабочие из лагеря на Soi Yodsanae в Чалонге обратились в муниципальную службу спасения с просьбой попытаться решить проблему голодных обезьян, ворующих еду из жилья.

18 Июня 2018 14:32:42

Жители Soi Yodsanae обратились за помощью в службу спасения утром субботы, 16 июня. Спасатели добросовестно отреагировали на вызов и прибыли ловить макак, но успехом их действия не увенчались. Обезьян не удалось приманить ни тамариндом, ни пончиками патонг-го.

Как рассказал один из жителей строительного лагеря на Soi Yodsanae, обезьяны спускаются на крыши домов с деревьев, затем пробираются внутрь за оставленной без присмотра едой, после чего возвращаются с добычей в джунгли.

По словам другого обитателя лагеря, по тому, как обезьяны едят, можно сделать вывод, что они действительно голодные.

Напомним, что Soi Yodsanae в Чалонге не входит в список проблемных локаций, где власти реализуют программу по стерилизации и переселению обезьян.