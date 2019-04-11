QSIP готовится к Trash Fashion Show

В пятницу, 3 мая, в школе QSI International School of Phuket (QSIP) пройдет 11-й ежегодный показ костюмов Trash Fashion Show.

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В этом году проводить мероприятие будет новый преподаватель искусств госпожа Тхали, и шоу будет слегка отличаться от предыдущих. Впрочем, суть его не изменится: ученики продемонстрируют, что наряды можно сделать и из того, что планировалось просто выбросить.

«В этом году я решила внести несколько изменений и предложила сделать шоу тематическим. Вместе с учащимися мы набросали несколько идей и тем, остановившись на теме под название «Вселенная». Ученики вольны придумывать любые модели одежды, вдохновляясь элементами, имеющими отношение к вселенной», – рассказала госпожа Тхали.

Задача Trash Fashion Show – привлекать внимание к проблеме утилизации мусора, а также объединять студентов за процессом создания чего-то прекрасного из материалов, которые большинство посчитало бы бесполезными. Из года в год учащиеся тратят немало времени и сил, чтобы в итоге продемонстрировать костюмы, целиком созданные из вторсырья. При этом QSIP стремится не множить количество мусора на острове, поэтому после окончания шоу из продемонстрированных нарядов формируется арт-экспозиция, которая затем выставляется в здании школы, чтобы ученики, родители и гости QSIP могли изучить работы вблизи.

«Весь смысл Trash Fashion Show состоит в распространении знаний о проблеме мусора. При создании костюмов мы стремимся не использовать новых материалов, а также следим за тем, чтобы после мероприятия костюмы в итоге не оказались все равно в мусорке. Кроме того, организация выставки позволяет посетителям ознакомиться с экспонатами, словно в арт-галерее», – добавляет господин Уоррен, учитель медиа-технологий в QSIP, которому и принадлежит идея выставки.

Участие в шоу будут принимать учащиеся всех возрастов, и некоторые из них уже определились с идеями и приступили к созданию набросков. Параллельно весь персонал школы, родители и ученики работают над сбором материалов для будущим костюмов. Также школа с удовольствием принимает пригодное к использованию сырье со стороны: бумагу и картон, пластик, бутылки и бутылочные крышки, упаковочные материалы, втулки от рулонов туалетной бумаги, «ушки» от алюминиевых банок из-под напитков. Единственная просьба – чтобы все вещи были чистыми.

«Мы продолжаем упорно работать над привлечением внимания к тому, сколько мусора мы генерируем, и показываем, что из этого мусора можно сделать. Школьники мастерят музыкальные инструменты, арт-декорации, органайзеры и многое другое из вещей, которые иначе были бы просто выброшены. Остаток материалов от костюмов для Trash Fashion Show также пойдет на создание предметов мебели и вещей, нужных школе», – говорит директор QSIP господин Питерс.

Если вы хотите поддержать мероприятие и подарить школьникам материалы для костюмов, пожалуйста, свяжитесь с госпожой Тхали по эл. почте Thalita-simon@pkt.qsi.org или просто приезжайте со вторсырьем в школу по адресу QSIP, 81/4 Moo1, Chalermprakiat R.9 Rd, Kathu, Phuket, 83120. Само шоу состоится 3 мая, начало в 13:00, вход для гостей свободный.