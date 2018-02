PYC запускает новую ежегодную регату на Пхукете Список участников Sailor’s Regatta, которая пройдет 9-11 марта, еще не опубликован, но на гонке можно ожидать многих яхтсменов Пхукета. Крис Хастед 24 Февраля 2018 15:00:00 Соревнования открыты для однокорпусных и многокорпусных парусных лодок габаритами от 6 м в длину, взнос за участие – 2500 бат с лодки. В яхтенном календаре Пхукета появилось новое событие, призванное заполнить лакуну между Bay Regatta и Multihull Solutions Regatta, двумя крупными гонками, проходящими в начале года и в середине. Дебютная Sailor’s Regatta пройдет в заливе Чалонг-Бэй с 9 по 11 марта. Организатором соревнований выступает базирующийся в Чалонге местный яхт-клуб Phuket yacht Club (PYC). Изначально организаторы планировали сделать Sailor’s Regatta гонкой монотипов (One Design), а именно проводить соревнования в трех классах: Firefly 850 Sports One Design, Platu 25 One Design и Pulse 600 Class R. Однако затем было принято решение добавить еще три более широких дивизиона однокорпусных и монокорпусных судов: Class 1 – Monohulls (IRC), Class 2 – Mutihull Racing (OMR), and Class 3 – Multihull Cruising (PHS). Таким образом по составу флота новая Sailor’s Regatta не будет уступать основным пхукетским регатам. «Регата этого года станет дебютной, но теперь соревнования открыты для всех типов яхт, включая однокорпусные и многокорпусные, а не только для монотипов», – заявил «Новостям Пхукета» и The Phuket News командор яхт-клуба PYC Скотт Данкансон. Регата будет проходить после окончания высокого туристического сезона, традиционно являющегося самым загруженным периодом года у владельцев яхт на Пхукете. Кроме того, как уже было сказано выше, гонка заполнит промежуток между двумя крупными соревнованиями «Мы запустили проект Sailor’s Regatta по запросу местных моряков, которые находят паузу между Bay Regatta и Multihull Solutions Regatta слишком долгой. На этом фоне у моряков возник запрос на соревнования, в центре которых были бы именно они, а никакой развлекательной мишуры не было бы», – пояснил господин Данкансон. Все главные регаты на Пхукете – события коммерческие, и организаторы стараются привлечь поклонников яхтинга со всего мира, обещая им всевозможные вечеринки и «уникальный опыт в живописной пхукетской акватории». Новая Sailor’s Regatta будет ближе к регулярным гонкам PYC, в центре которых – спортивное соперничество яхт и их экипажей. Впрочем, расширенный список дивизионов означает, что на Sailor’s Regatta ждут всех яхтсменов, кому интересно попробовать свои силы против опытных и прекрасно знающих местные воды пхукетских экипажей. Соревнования открыты для однокорпусных и многокорпусных парусных лодок габаритами от 6 м в длину, взнос за участие – 2500 бат с лодки. Всю информацию о регате можно найти на сайте Phuket Yacht Club и странице клуба в Facebook. Регистрация участников завершается в полдень 9 марта.