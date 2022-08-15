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Пятый случай оспы обезьян зарегистрировали в Таиланде

Таиланд зарегистрировал пятый случай оспы обезьян на территории страны. Болезнь подтверждена у 25-летней женщины, прилетевшей 14 августа в Бангкок из эмирата Дубай.

Новости Пхукета

16 Августа 2022, 08:00 AM
Аэропорт Suvarnabhumi. Фото: Somchai Poomlard / Bangkok Post

Аэропорт Suvarnabhumi. Фото: Somchai Poomlard / Bangkok Post

Согласно заявлению главы Департамента по контролю за заболеваниями (DDC) доктора Опата Карнкавинпонга, женщина заболела до полета. После посадки самолета в Suvarnabhumi она сразу начала сотрудничать с представителями тайского Минздрава, пишет Bangkok Post.

Как отметил доктор Карнкавинпонг, сейчас женщина проходит лечение в одной из больниц Бангкока. Лицами из группы высокого риска заражения объявлены пассажиры (два иностранца), сидевших в самолете рядом с заболевшей. Им «рекомендовано» сдать анализы на оспу обезьян.

При этом доктор Карнкавинпонг подтчеркнул, что «статистически не было зафиксировано случаев заражения человека, который просто сидел рядом с носителем инфекции». Также он добавил, что в четырех предыдущих случаях выявления оспы обезьян в Таиланде никто из группы высокого риска не заболел.

 

 

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