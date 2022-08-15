Пятый случай оспы обезьян зарегистрировали в Таиланде

Согласно заявлению главы Департамента по контролю за заболеваниями (DDC) доктора Опата Карнкавинпонга, женщина заболела до полета. После посадки самолета в Suvarnabhumi она сразу начала сотрудничать с представителями тайского Минздрава, пишет Bangkok Post.
Как отметил доктор Карнкавинпонг, сейчас женщина проходит лечение в одной из больниц Бангкока. Лицами из группы высокого риска заражения объявлены пассажиры (два иностранца), сидевших в самолете рядом с заболевшей. Им «рекомендовано» сдать анализы на оспу обезьян.
При этом доктор Карнкавинпонг подтчеркнул, что «статистически не было зафиксировано случаев заражения человека, который просто сидел рядом с носителем инфекции». Также он добавил, что в четырех предыдущих случаях выявления оспы обезьян в Таиланде никто из группы высокого риска не заболел.