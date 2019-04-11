Пятый конкурс талантов пройдет 27 апреля в CC’s Hideaway

Впервые прошедший на Пхукете пять лет назад конкурс талантов Stargazer не только не сбавляет темпов, но и продолжает набирать обороты. И прямо сейчас участники следующего мероприятия проводят финальные репетиции, готовясь впечатлить публику.

Новости Пхукета

17 Апреля 2019, 09:00 AM

На Stargazer выступают самые разные артисты: от танцоров и певцов до воздушных акробатов.

Пятый конкурс Stargazer пройдет 27 апреля в отеле CC’s Hideaway на пляже Ката. Шоу начнется в 18:00 и продлится до 23:00.

Конкурс Stargazer был задуман как площадка для молодых артистов и творческих коллективов, где они могли бы выступить и продемонстрировать свои таланты перед прессой и многочисленные гостями, а, возможно, даже начать путь к мировому признанию.

Мероприятие открыто как для тайских талантов, так и для представителей экспатского сообщества. В предыдущие годы на площадке CC’s Hideaway выступали представители не только Таиланда, но и США, России, Австралии, Сингапура, Великобритании, Италии, Канады, Филиппин и Киргизии. Географический охват конкурса соответствует и его жанровой широте. В конкурсах прежних лет участвовали певцы и музыканты, танцоры, акробаты и актеры, представлявшие на суд публики и профессионального жюри свои оригинальные творческие номера. Среди победителей – би-бои из Same Size Crew (2015), певица Maatam Rapter из Чианг-Мая (2016), танцевальный коллектив Spectrum (2017) и вокально-танцевальный дуэт Daisy & Alvin (2018).

Впрочем, признание и слава – лишь часть того, что ждет победителей. Дорога в шоу-бизнес – затратное мероприятие, поэтому организаторы конкурса награждают лучших из лучших еще и материально. Победителя этого года ждет кубок Stargazer, а также 35 тыс. бат, приз за второе место – 20 тыс. бат, за третье – 10 тыс. Также на конкурсе будет вручена награда «Народный выбор», обладателя которой определит публика. Победителя в этой номинации ждут специальные призы от информационных партнеров и других спонсоров конкурса.

CC’s Hideaway также привержен идее того, что ответственный бизнес должен не только наслаждаться благами Пхукета, но и давать местному сообществу что-то в ответ. Часть сборов от проведения пятого ежегодного конкурса Stargazer будет передана фонду Life Home Project Foundation, занимающемуся помощью детям и женщинам, в чьи жизни пришли ВИЧ или СПИД, а также ведет просветительскую и образовательную работу в соответствующей сфере и борется со стигматизацией людей, живущих с ВИЧ или СПИД.

Регистрация участника конкурса талантов завершается 20 апреля. Для участия необходимо отправить на эл. почту stargazer@ccshideaway.com краткий биографический рассказ о себе со ссылкой на фото или видео своего выступления. Участники должны быть не младше 13 лет. Посещение конкурса бесплатно для гостей, пришедших до 19:00. После этого времени необходимо приобрести билет за 200 бат (в стоимость входит напиток). Организаторы просят участников и зрителей надеть на конкурс одежду в неоновых цветах.

Другую информацию о конкурсе можно найти на www.ccshideaway.com/aboutus/special-party.htm или получить по телефону 076-333-222 и эл. почте stargazer@ccshideaway.com.