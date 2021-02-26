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Пятый ежегодный кулинарный конкурс PAIS

Дата/Время начала: 13 Марта 2021, 10:30 AM - 13 Марта 2021, 04:00 PM

Пятый ежегодный кулинарный конкурс PAIS пройдет в школе QSI Phuket в субботу, 13 марта. Время проведения - с 10:30 до 16:00. Приглашаем всех желающих поддержать лучших из юных поваров Пхукета.

С кем связаться: Роб Питерс
Адрес: QSI Phuket

 

Security:

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