Дата/Время начала: 13 Марта 2021, 10:30 AM - 13 Марта 2021, 04:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Пятый ежегодный кулинарный конкурс PAIS пройдет в школе QSI Phuket в субботу, 13 марта. Время проведения - с 10:30 до 16:00. Приглашаем всех желающих поддержать лучших из юных поваров Пхукета.