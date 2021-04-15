Пятый день опасности на дорогах прошел без ДТП с летальным исходом

Пхукектсктй офис департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) подвел итоги первых дней опасности на дорогах. За все время погиб один человек, еще 15 были госпитализированы. Мелкие аварии в статистику не попали.

Новости Пхукета

15 Апреля 2021, 05:50 PM

Источник: DDPM (Phuket)

За среду, 14 апреля, было зафиксированы пять новых аварий, в которых пострадали пять человек. Соответствующие данные содержатся в сегодняшнем отчете DDPM. Таким образом общее число пострадавших выросло до 15 человек.

Вечером 14 апреля был госпитализирован 64-летний гражданин Канады Пол Джереми Дэнсер, упавший с мотоцикла на Wiset Rd. Мужчина сломал правую руку и правую же ключицу. На голове мотоциклиста в момент происшествия был защитный шлем.

Также 14 апреля пострадал 53-летний Порнпрасерт Сэтан. Во время выполнения разворота на Bypass Rd. у отделения банка Krungsri он врезался в мачту уличного освещения. Защитный ремень у водителя пристегнут не был. Официальные лица уточнили, что он получил лишь ссадины. Результаты проверки на алкоголь в отчете DDPM указаны не были.

24-летний Вонгсакорн Кет-Иэм не справился с управлением мотоциклом на Wiset Rd. в Раваи около 3:00 утра и упал на асфальт напротив The Original Phuket Сafe. Мужчина ехал без шлема. Результатом аварии стали перелом ноги и ссадины на теле. Результаты проверки на алкоголь в отчете DDPM не указаны.

Примерно в то же время на Sainamyen Rd. в Патонге пострадал 51-летний Бунлерт Сангуанвонг, которого сбил другой мотоциклист. В отчете DDPM прямо указывается, что господин Сангуангвонг был пьян и ехал без шлема.

Еще одна авария произошла около 23:00 в Патонге, где автомобиль столкнулся с мотоциклом под управлением 39-летней Пхаттхаван Сытонг. Авария произошла на Rat-U-Thit 200 Pi Rd. В отчете DDPM указывается, что женщина была пьяна и ехала без шлема. В результате аварии госпожа Сытонг получила многочисленны ссадины и была доставлена для оказания помощи в Patong Hospital.

Полиция уточнила, что с начала кампании на 12 пунктах дорожного контроля сотрудники остановили свыше 8 тыс. транспортных средств и выписали более 2,5 тыс. штрафов.