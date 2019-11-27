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Пятиметрового питона сняли с фонарного столба на шоссе в Краби

Сотрудникам службы спасения Krabi Pitak Pracha Rescue Foundation пришлось вызывать автомобиль-подъемник, чтобы спустить на землю пятиметрового питона, забравшегося на вершину мачты уличного освещения на шоссе Phet Kasem Rd. в Краби.

Новости Пхукета

27 Ноября 2019, 11:06 AM
Крупный питон забрался на мачту уличного освещения на шоссе в Краби. Фото: Krabi Pitak Pracha Rescue Foundation

Крупный питон забрался на мачту уличного освещения на шоссе в Краби. Фото: Krabi Pitak Pracha Rescue Foundation

Крупный питон забрался на мачту уличного освещения на шоссе в Краби. Фото: Krabi Pitak Pracha Rescue Foundation

Крупный питон забрался на мачту уличного освещения на шоссе в Краби. Фото: Krabi Pitak Pracha Rescue Foundation

Крупный питон забрался на мачту уличного освещения на шоссе в Краби. Фото: Krabi Pitak Pracha Rescue Foundation

Крупный питон забрался на мачту уличного освещения на шоссе в Краби. Фото: Krabi Pitak Pracha Rescue Foundation

Крупный питон забрался на мачту уличного освещения на шоссе в Краби. Фото: Krabi Pitak Pracha Rescue Foundation

Крупный питон забрался на мачту уличного освещения на шоссе в Краби. Фото: Krabi Pitak Pracha Rescue Foundation

Крупный питон забрался на мачту уличного освещения на шоссе в Краби. Фото: Krabi Pitak Pracha Rescue Foundation

Крупный питон забрался на мачту уличного освещения на шоссе в Краби. Фото: Krabi Pitak Pracha Rescue Foundation

Крупный питон забрался на мачту уличного освещения на шоссе в Краби. Фото: Krabi Pitak Pracha Rescue Foundation

Крупный питон забрался на мачту уличного освещения на шоссе в Краби. Фото: Krabi Pitak Pracha Rescue Foundation

Сообщение о змее на фонарном столбе поступило в штаб Krabi Pitak Pracha Rescue Foundation около 8:00 вторника, 26 ноября. Питон устроился на вершине 7-метровой мачты освещения у храма Kuan Sabai Temple в Краби-Тауне.

Поняв, что самостоятельно им с задачей не справиться, спасатели обратились в местный офис Департамента скоростных магистралей и попросили прислать автоподъемник для обслуживания линий электропередач. Затем двое спасателей с захватом для ловли змей забрались в люльку, и попытались поймать питона, однако тот оказал упорное сопротивление. Поймать змею и спустить ее на землю удалось лишь полчаса спустя.

По словам спасателей, длина пойманного питона составляла около 5 м, масса – в районе 20 кг. Змею отвезли в джунгли и выпустили на волю вдали от человеческого жилья.

На вопрос о том, чем питона могла привлечь мачта уличного освещения, один из спасателей предположил, что тот «возможно, хотел съесть птичку».

«Но мы не уверены», – добавил спасатель.

 

 

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