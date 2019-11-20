Пятиметрового питона поймали в жилом поселке

Сотрудники отделения Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) при муниципалитете Вичита избавили жителей поселка Phuket Villa 5 от соседства с пятиметровым питоном.

Таньялак Сакут

20 Ноября 2019, 02:47 PM

Фото: Муницпалитет Вичита

Сообщение о змее в жилом поселке поступило в муниципалитет Вичита около 20:00 вечера вторника, 19 ноября. Прибывшие по вызову спасатели обнаружили змею спящей на заборе, и по факту ловить питона им не пришлось, поскольку приближения людей он не заметил.

Как пояснил спасатель Ворасак Сонгсук, масса пойманного питона составляла 15 кг, длина – около 5 м. Змею отвезли подальше от человеческого жилья и выпустили в джунги.

«Я думаю, что питон приполз в поселок в поисках еды. Местные жители рассказали, что до этого у них пропали три кошки», – заявил господин Сонгсук.

«Если вам нужно избавиться от змеи, пожалуйста, звоните нам по номеру 076-525199. Мы приедем и сделаем все безопасно», – добавил он.

Спасатель также отметил, что пойманный вчера питон – это не та змея, которую спасатели упустили 7 ноября в другой части Вичита.

«Этот питон другой. Он отличается и цветом, и размером, он меньше», – отметил господин Сонгсук.





