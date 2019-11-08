Пятиметрового питона поймали в Вичите

Муниципалитет Вичита избавил жительницу Soi Charoenroth от соседства с пятиметровым питоном. Впрочем, нельзя исключать, что сотрудникам муниципального отделения Департамента чрезвычайных ситуаций придется совершить еще один выезд по тому же адресу. Из комментариев женщины следует, что змей могло быть две.

Таньялак Сакут

8 Ноября 2019, 09:38 AM

Фото: Муниципалитет Вичита

Сообщение о змее поступило в муниципалитет Вичита около 7:30 утра четверга, 7 ноября. Обратившаяся за помощью жительница Soi Charoenroth сообщила, что крупный питон запутался в рыболовной сети, которой она перекрыла слив воды из дренажной трубы в пруд с утками. Ловушку женщина разместила после того, как две из четырех принадлежащих ей птиц бесследно пропали.

Прибывшие по вызову сотрудники муниципалитета вытащили питона из сети и попытались запихнуть в привезенный с собой ящик, однако сделать этого не смогли. Змея длиной в 5 м и массой в районе 20 кг оказалась слишком сильной. В итоге везти питона в джунгли пришлось в кузове пикапа, а один из ловцов всю дорогу держал ее голову, не позволяя сбежать.

«Питон был очень тяжел и силен. Держать его неподвижным было непросто», – заявил Джаруват Атипонгтхаворн из отделения Департамента чрезвычайных ситуаций при муниципалитете Вичита.

Лишившаяся двух уток жительница Вичита рассказала, что на предыдущей неделе в установленную у пруда сеть уже попался один питон, но тогда сотрудники муниципалитета не смогли поймать змею, которая скрылась в дренажной трубе.

«Сегодня я заметила этого, еще более крупного, питона в сети. Вернее, первой его обнаружила убирающаяся в моем доме женщина, которая прибежала ко мне и рассказала о змее. В этот раз трем сотрудникам муниципалитета удалось его поймать», – рассказала владелица птиц, пожелавшая сохранить анонимность.

Господин Джаруват Атипонгтхаворн в свою очередь поделился телефонным номером, по которому можно связаться с отделением Департамента чрезвычайных ситуаций в Вичите.

«Если у вы заметили змею и вам нужна помощь, чтобы избавиться от нее, звоните по номеру 076-525199. Мы приедем и безопасно решим проблему», – заявил господин Атипонгтхаворн.