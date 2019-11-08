Пятиметрового питона поймали в Вичите

Сообщение о змее поступило в муниципалитет Вичита около 7:30 утра четверга, 7 ноября. Обратившаяся за помощью жительница Soi Charoenroth сообщила, что крупный питон запутался в рыболовной сети, которой она перекрыла слив воды из дренажной трубы в пруд с утками. Ловушку женщина разместила после того, как две из четырех принадлежащих ей птиц бесследно пропали.
Прибывшие по вызову сотрудники муниципалитета вытащили питона из сети и попытались запихнуть в привезенный с собой ящик, однако сделать этого не смогли. Змея длиной в 5 м и массой в районе 20 кг оказалась слишком сильной. В итоге везти питона в джунгли пришлось в кузове пикапа, а один из ловцов всю дорогу держал ее голову, не позволяя сбежать.
«Питон был очень тяжел и силен. Держать его неподвижным было непросто», – заявил Джаруват Атипонгтхаворн из отделения Департамента чрезвычайных ситуаций при муниципалитете Вичита.
Лишившаяся двух уток жительница Вичита рассказала, что на предыдущей неделе в установленную у пруда сеть уже попался один питон, но тогда сотрудники муниципалитета не смогли поймать змею, которая скрылась в дренажной трубе.
«Сегодня я заметила этого, еще более крупного, питона в сети. Вернее, первой его обнаружила убирающаяся в моем доме женщина, которая прибежала ко мне и рассказала о змее. В этот раз трем сотрудникам муниципалитета удалось его поймать», – рассказала владелица птиц, пожелавшая сохранить анонимность.
Господин Джаруват Атипонгтхаворн в свою очередь поделился телефонным номером, по которому можно связаться с отделением Департамента чрезвычайных ситуаций в Вичите.
«Если у вы заметили змею и вам нужна помощь, чтобы избавиться от нее, звоните по номеру 076-525199. Мы приедем и безопасно решим проблему», – заявил господин Атипонгтхаворн.