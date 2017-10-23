Пятиметрового питона поймали на Пхукете

Спасатели Kusoldharm Foundation поймали в Пхукет-Тауне пятиметрового питона массой в 70 кг.

23 Октября 2017 14:12:38

Фото: Kusoldharm Foundation

Сообщение о змее у здания одного из государственных ведомств на Damrong Rd. в Пхукет-Тауне поступило на пульт дежурного Kusoldharm Foundation около 1:40 ночи 23 октября.

Прибывшие по вызову змееловы во главе с Пунсапом Сэ-Ынгом поймали питона и отправили в клетку. При этом спасателям пришлось сперва запросить подмогу, чтобы гарантированно справиться со змеей.

«Длина этого питона превышала пять метров, а весил он более 70 кг», – сообщил журналистам господин Сэ-Ынг, возглавляющий в Kusoldharm Foundation службу отлова змей.

«Мы уже связались с природным заказником Khao Phra Thaew в Таланге, но лично мы полагаем, что питона лучше выпустить на волю где-нибудь в Пханг-Нга или Сураттхани, потому что для Пхукета он слишком велик», – добавил змеелов.

Отметим, что в пхукетских СМИ в последние годы не появлялось сообщений о змеях подобного размера.