Пятилетний ребенок утонул на пляже Натай

Пятилетний мальчик утонул на пляже Натай в провинции Пханг-Нга во второй половине дня 15 апреля.

17 Апреля 2018 13:34:54

Фото: Klokkoi Policе

Полиция Такуа-Тхунга получила сообщение о происшествии на пляже Натай около 18:40 вечера 15 апреля.

Полицейские и спасатели прибыли на место событий, где их встретили родители ребенка – гражданин Китая Ли Бо и его супруга – а также отельный персонал.

Отец мальчика рассказал, что его сыну попал в лицо песок и он пошел к морю, чтобы промыть глаза водой. В этот момент его сбила с ног большая волна, и после этого он исчез.

Отец попытался самостоятельно отыскать сына, но найти его не смог. Затем Ли Бо побежал к отелю, где снимал номер, и позвал на помощь.

Тело мальчика – пятилетнего Ли Чэн Чина – было обнаружено лишь в 21:50. Тело нашли примерно в 100 м от берега.