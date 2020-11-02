Пятилетний ребенок погиб в ДТП в Кату

Полиция Кату и сотрудники Kusoldharm Foundation получили сообщение о дорожной аварии у автозаправки Caltex в Кату около 12:15 дня 1 ноября.
На месте событий полицейские и спасатели обнаружили перевернувшийся на крышу пикап белого цвета, рядом с которым на земле лежал пострадавший ребенок. У мальчика был слабый пульс и наблюдалось кровотечение изо рта.
Ребенку оказали первую помощь на месте, после чего отвезли в больницу Vachira Phuket Hospital. Однако спасти его жизни не удалось.
Управлявший пикапом Вирапон Лаван рассказал, что ехал в сторону Патонга и в какой-то момент потерял управление. На заднем сидении в кабине находились его жена Кхингкан Йоуйен и сын. В ходе аварии ребенка выбросило из кабины на асфальт.
Капитан Чалермсак Аксорнпиан из полиции Кату добавил, что возьмет более подробные показания у родителей, когда те похоронят сына и немного стабилизируются эмоционально.