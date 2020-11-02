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Пятилетний ребенок погиб в ДТП в Кату

Пикап под управлением жителя Пхукета перевернулся на шоссе Phrabaramee Rd. В результате аварии погиб пятилетний сын водителя, находившийся на заднем сидении и вылетевший из кабины во время аварии.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Ноября 2020, 11:16 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Кату и сотрудники Kusoldharm Foundation получили сообщение о дорожной аварии у автозаправки Caltex в Кату около 12:15 дня 1 ноября.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили перевернувшийся на крышу пикап белого цвета, рядом с которым на земле лежал пострадавший ребенок. У мальчика был слабый пульс и наблюдалось кровотечение изо рта.

Ребенку оказали первую помощь на месте, после чего отвезли в больницу Vachira Phuket Hospital. Однако спасти его жизни не удалось.

Управлявший пикапом Вирапон Лаван рассказал, что ехал в сторону Патонга и в какой-то момент потерял управление. На заднем сидении в кабине находились его жена Кхингкан Йоуйен и сын. В ходе аварии ребенка выбросило из кабины на асфальт.

Капитан Чалермсак Аксорнпиан из полиции Кату добавил, что возьмет более подробные показания у родителей, когда те похоронят сына и немного стабилизируются эмоционально.


 

 

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