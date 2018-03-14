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Пятидесятилетний охранник ограбил магазин с пневматикой

Полиция задержала 50-летнего Джамланга Тэбтатонга за ограбление минимаркета Family Mart в Чернг-Талей. По версии следствия, мужчина успешно ограбил магазин с пневматическим пистолетом, однако его добычей стала только 1000 бат.

Иккапоп Тхонгтуб

14 Марта 2018 12:15:26

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Чернг-Талей сообщила о раскрытии по горячим следам вчерашнего ограбления минимаркета Family Mart, находящегося на Soi Pasak в центральной части острова.

Сообщение об ограблении поступило в полицию в 10:20 утра. Некий мужчина в мотоциклетном шлеме с тонированным визором зашел в магазин и, угрожая кассиру пистолетом, забрал из кассы наличные. Добычей грабителя стало около 1000 бат.

Полиция проверила записи с камер уличного видеонаблюдения и отследила маршрут подозреваемого от Чернг-Талей до Кату. Там 50-летний сотрудник охранной фирмы Джамланг Тэбтатонг и был задержан. В процессе задержания полиция нашла пневматический пистолет, а также шлем с тонированным визором и мотоцикл, на котором мужчина скрылся с места ограбления.

По словам полковника Серма Кваннимита, Джамланг Тэбтатонг сознался в вооруженном ограблении. По словам мужчины, на преступление его толкнули долги, по которым он не мог расплатиться иным способом.

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