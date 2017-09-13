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Пятерых иностранцев оштрафовали на 3000 бат каждого за драку на Бангле

Полиция задержала и оштрафовала пятерых иностранцев, устроивших драку на Бангла-Роуд утром 12 сентября.

Иккапоп Тхонгтуб

13 Сентября 2017 16:01:27

Фото: Полиция Патонга
Фото: Полиция Патонга

Как рассказал шеф полиции Патонга Тассанай Ораригадет, сообщение о драке на Бангла-Роуд поступило в участок около 7:00 утра. Всего в конфликте участвовали пятеро мужчин, все они были задержаны. По словам полковника Ораригадета, зачинщиком драки стал 24-летний британец Джошуа Ломас-Меарс.

«Гражданин Великобритании Джошуа Лука Джеймс Ломас-Меарс (24 года) дрался с женщиной, а четверо туристов, которые это увидели, решили вмешаться. Они спросили господина Меарса, что происходит, но тот был так зол, что полез в драку с этими четырьмя туристами», – заявил полковник.

Шеф полиции Патонга не уточнил, из-за чего произошел конфликт у упомянутой женщины с британцем и почему тот был «так зол». Имени женщины полковник также не раскрыл,

в отличие от имен четверых туристов. Ими оказались обладатели британских паспортов Ибтхайхадж Шадикул Гани и Мизанур Рахман, а также Самад Ахмед Рахман и Моханнад Абсамад Али из государства Бангладеш. Всем иностранцам было от 24 до 28 лет.

В полиции каждого из пятерых участников драки оштрафовали на 3000 бат. Кроме того, мужчины выплатят компенсации в размере 1000, 3000 и 5000 бат владельцам двух мотоциклов и автомобиля, которые они повредили в ходе потасовки.

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