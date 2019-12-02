Пятеро туристов и тайский водитель пострадали в ДТП на Пхукете

Пятеро туристов из Турции и тайский водитель были госпитализированы после лобового столкновения их микроавтобуса с вылетевшим на встречную полосу пикапом. Управлявший пикапом мужчина не пострадал.

Иккапоп Тхонгтуб

Пятеро туристов из Турции и тайский водитель пострадали в ДТП на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пятеро туристов из Турции и тайский водитель пострадали в ДТП на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пятеро туристов из Турции и тайский водитель пострадали в ДТП на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пятеро туристов из Турции и тайский водитель пострадали в ДТП на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пятеро туристов из Турции и тайский водитель пострадали в ДТП на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о ДТП на въезде в Кату со стороны Патонга поступило в полицию около 15:00 субботы, 30 ноября. Согласно сообщению, в районе автозаправки РТТ на Phra Phuket Kaew Rd. лоб в лоб столкнулись туристический микроавтобус и пикап, причем последний в ходе аварии перевернулся.

В результате ДТП травмы получили водитель микроавтобуса Сорпхан Сахакрит и его пассажиры Исмаил Доган, Эргун Бас, Ибрахим Инел, Гурсой Салли и Салих Коча. Всех их доставили в больницу Vachira Phuket Hospital для оказания медицинской помощи. Управлявший пикапом Ваттана Арддуангди не пострадал.

Господин Арддуангди заявил полицейским, что ехал в направлении Патонга и в какой-то момент потерял управление на мокрой дороге, в результате чего его пикап вылетел на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус с туристами.

Как уточнила туристическая полиция, двое из находившихся в микроавтобусе туристов избежали серьезных травм и после осмотра в больнице вернулись в свой отель. Трое по состоянию на 1 декабря оставались в больнице, причем одному из них пришлось хирургически удалить застрявший в шее кусок стекла. Информация о тяжести травм, полученных водителем, отсутствует.