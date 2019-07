Пять тайских отелей попали в первую сотню лучших в мире

Таиланд удостоился сразу нескольких упоминаний в рейтингах лучших отелей и туристических направлений Азии и мира по версии авторитетного журнала Travel + Leisure.

Новости Пхукета

22 Июля 2019, 11:30 AM

Лучший резорт Таиланда по версии Travel + Leisure находится всего в 18 км в востоку от Пхукета. Фото: TAT Newsroom

Наиболее широко Таиланд оказался представлен в рейтинге лучших отелей курортного типа в Юго-Восточной Азии (Top 15 Southeast Asia Resort Hotels). В этом списке тайские отели заняли 10 и 15 позиций. Лучший результат показал курортный комплекс Six Senses на острове Яо-Ной в заливе Пханг-Нга, занявший вторую строчку рейтинга и уступивший только вьетнамскому JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa.

Также в Top 15 Southeast Asia Resort Hotels вошли Anantara Hua Hin Resort (третье место), Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort (четвертое место), Six Senses Samui (пятое место), Four Seasons Resort Chiang Mai (восьмое место), Anantara Chiang Mai Resort (девятое место), Four Seasons Resort Koh Samui (десятое место), Anantara Mai Khao Phuket Villas (13 место), Anantara Phuket Layan Resort & Spa (14 место) и JW Marriot Phuket Resort & Spa (15 место).

Пять из перечисленных выше отелей попали и в сотню лучших по всему миру (Top 100 Hotels in the World). В мировом рейтинге Six Senses Yao Noi занял 47 место, Anantara Hua Hin Resort и Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort поделили 52 строчку, Six Senses Samui занял 71 место, Lebua at State Tower получил 90 место.

Также Six Senses Yao Noi, Anantara Hua Hin Resort и Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort были упомянуты в рейтинге лучших курортных отелей Азии (Top 15 Resort Hotels in Asia), заняв четвертое, девятое и 11 места. Кроме того, Lebua at State Tower попал в рейтинге лучших городских отелей (10 Best City Hotels in Asia), где занял пятое место.

Среди туристических направлений Таиланда лучший результат показал Чианг-Май, попавший в топ лучших городов мира (Top 15 Cities in the World) и топ лучших городов Азии (Top 10 Cities in Asia). Жемчужина северного Таиланда заняла в этих рейтингах третье и второе места соответственно. Также в оба рейтинга попал Бангкок, расположившийся на 15 и седьмой строчках. Свое место в первой десятке городов Азии тайская столица удерживает уже десять лет подряд.

Также в двух рейтингах отличился остров Ланта, попавший в списки лучших островов Азии (Top 10 Islands in Asia) и мира ( 15 Best Islands in the World). В региональном топе Ланта заняла пятое место, а в мировом – 15 место. Кроме того, в топ лучших островов Азии пробился остров Самуи, расположившийся на восьмой строчке. Пхукету ни в одном из этих рейтингов места не нашлось.