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Пять свадеб по китайскому обычаю одновременно сыграют на Пхукете в сентябре

Традиционный фестиваль китайских свадеб возвращается на Пхукет. До пандемии мероприятие было одним из важных элементов сохранения и продвижения уникального культурного наследия провинции, а чтобы сыграть свадьбу в традициях китайских переселенцев на остров приезжали мужчины и женщины со всего Таиланда и из-за рубежа. Теперь фестиваль возвращается после коронавирусного перерыва.

Новости Пхукета

25 Августа 2022, 10:00 AM
Пресс-конференция, посвященная фестивалю Baba Wedding 2022, в музее Tai Hua. Фото: PR Phuket

Пресс-конференция, посвященная фестивалю Baba Wedding 2022, в музее Tai Hua. Фото: PR Phuket

Пресс-конференция, посвященная фестивалю Baba Wedding 2022, в музее Tai Hua. Фото: PR Phuket

Пресс-конференция, посвященная фестивалю Baba Wedding 2022, в музее Tai Hua. Фото: PR Phuket

Пресс-конференция, посвященная фестивалю Baba Wedding 2022, в музее Tai Hua. Фото: PR Phuket

Пресс-конференция, посвященная фестивалю Baba Wedding 2022, в музее Tai Hua. Фото: PR Phuket

Пресс-конференция, посвященная фестивалю Baba Wedding 2022, в музее Tai Hua. Фото: PR Phuket

Пресс-конференция, посвященная фестивалю Baba Wedding 2022, в музее Tai Hua. Фото: PR Phuket

Пресс-конференция, посвященная фестивалю Baba Wedding 2022, в музее Tai Hua. Фото: PR Phuket

Пресс-конференция, посвященная фестивалю Baba Wedding 2022, в музее Tai Hua. Фото: PR Phuket

Пресс-конференция, посвященная фестивалю Baba Wedding 2022, в музее Tai Hua. Фото: PR Phuket

Пресс-конференция, посвященная фестивалю Baba Wedding 2022, в музее Tai Hua. Фото: PR Phuket

Пресс-конференция, посвященная фестивалю Baba Wedding 2022, в музее Tai Hua. Фото: PR Phuket

Пресс-конференция, посвященная фестивалю Baba Wedding 2022, в музее Tai Hua. Фото: PR Phuket

Фестиваль, известный как Baba Wedding, пройдет на Пхукете 3 и 4 сентября. Даты были подтверждены на пресс-конференции, прошедшей 23 августа в Phuket Thai Hua Museum. Участие во встрече с журналистами приняли вице-губернатор Амнуай Пинсуван, мэр Пхукет-Тауна Сарот Ангканапилт, глава пхукетского офиса Минкультуры Чантана Ситтхипхан, представители сообщества Пхукет-Тауна и другие лица.

В духе последних лет на встрече была подчеркнута не только культурная значимость фестиваля, но и экономическая. Власти провинции ожидают, что событие дополнительно простимулирует туризм и даст возможность заработать местным местным жителям из самых разных профессиональных сфер: от владельцев отелей и ресторанов до музыкантов.

В рамках Baba Wedding 2022 сыграть свадьбы по китайскому образцу должны пять пар. В рамках двухдневного мероприятия они погрузятся в атмосферу XIX века, примерив наряды ушедшей эпохи, приняв участие в различных ритуалах и церемониях, попробовав традиционные блюда кухни перанакан, прикоснувшись к другим материальным и нематериальным элементам этой культуры.

 

 

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