Пять рыболовецких судов загорелись у побережья Пхукета

Пять рыболовецких судов, стоявших брошенными у восточного побережья Пхукета, загорелись утром 18 марта. Причина пожара пока не установлена.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение об инциденте в Рассаде (на мысу Нга) около 10 утра. Как выяснилось, огонь охватил судно Yue Xia Yu 90023, а также суда Zhanyuan Yu под номерами 829, 814, 815 и 811.

Согласно отчету официальных лиц, два судна пострадали «примерно на 50%», остальные – «только на 20%». Никаких пояснений это оценки не последовало. При этом было подтверждено, что разлива топлива не произошло.

Согласно заявлению официальных лиц, загоревшиеся суда стояли у берега брошенными более десяти лет. Их задержали за нелегальный вход в пределы тайских территориальных вод, но установить владельцев не смогли. О судьбе экипажей тоже ничего сказано не было. Известно лишь, что судно Zhanyuan Yu 814 было зарегистрировано в Китае.