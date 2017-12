Пять дней Kata Rocks Superyacht Rendezvous Меньше недели осталось до начала ежегодного встречи Kata Rocks Superyacht Rendezvous (KRSR), которая в этот раз будет пройдет на Пхукете с 8 по 10 декабря. Новости Пхукета 3 Декабря 2017 08:00:00 Участников KRSR 2017 ждет серия вечеринок и ужинов, организованных мировыми лидерами яхтенной отрасли, а также возможность установить полезные деловые контакты и обсудить новости яхтенного мира. Одним из участников KRSR этого года является голландская верфь Royal Huisman, специализирующаяся на парусных яхтах. В рамках рандеву она организует эксклюзивный бранч в Sky Pool Villa Penthouse. Бранч в пентхаусе дополнят послеобеденный коктейль бренда Burgess на борту 51-метровой супер-яхты MY Northern Sun and и прием Princess Yachts на борту недавно спущенной на воду 33-метровой лодки. На воде будет принимать гостей и бренд Northrop & Johnson, который организует для участников рандеву круиз на закате на борту лодки Zeelander. Другие лодки можно будет оценить в рамках мероприятия, которое организаторы называются yacht hop. Новым пунктом программы KRSR будет King’s Cup Superyacht Experience, в ходе которого участники рандеву смогут вживую понаблюдать за финальным гоночным днем (8 декабря) Кубка Короля – главной парусной регаты Таиланда. Не обойдется KRSR и без премьер. В частности, 7 декабря, в Kata Rocks проведет коктейльный прием бренд Contest Yachts, легендарный производитель кастомных яхт и один из мировых лидеров в этой отрасли. Свое участие в KRSR намерена углубить компания Lee Marine, которая организует дегустацию шампанского для своих клиентов и гостей рандеву. Также в рамках KRSR состоится коктейльная вечеринка Boat International Cocktail Party с участием, пожалуй, главного игрока в сфере люксовой яхтенной журналистики Boat International. Кроме того, на выходные запланировано пляжное барбекю в The Surin Phuket, которое должно собрать лидеров яхтенной отрасли, владельцев яхт и VIP-гостей. Ужины непосредственно для владельцев лодок также остались в программе этого года. Соответствующее мероприятие проведет верфь Feadship, причем кроме владельцев яхт этого бренда на встрече будут и другие гости высокого уровня. Второй ужин для владельцев совместно проведут Benetti & VistaJet, стремящиеся подчеркнуть, что супер-яхты и частные самолеты – две смежные отрасли с пересекающейся клиентской аудиторией. Наконец, в рамках KRSR состоится традиционная вечеринка в честь открытия чартерного сезона, которая станет логичным завершением рандеву. Подробнее на сайте www.katarockssuperyachtrendezvous.com.