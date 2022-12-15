Пять человек пострадали в лобовом столкновении пикапов в Кату

Полиция проводит расследование по факту дорожной аварии, которая произошла во второй половине дня 15 декабря в Кату и закончилась госпитализацией пяти человек. На записях с камер видеонаблюдения видно, как двигавшийся мимо школы Kathu Witthaya черный пикап Mitsubishi Triton вылетел на разделительную линию, перевернулся и врезался в ехавший навстречу белый Toyota Hilux Vigo. Однако пока неизвестно, что помешало водителю вписаться в поворот.

Иккапоп Тхонгтуб

Два пикапа столкнулись в Кату 15 декабря. Пять человек получили травмы, одного из водителей пришлось доставать из кабины при помощи специнструмента. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два пикапа столкнулись в Кату 15 декабря. Пять человек получили травмы, одного из водителей пришлось доставать из кабины при помощи специнструмента. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два пикапа столкнулись в Кату 15 декабря. Пять человек получили травмы, одного из водителей пришлось доставать из кабины при помощи специнструмента. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два пикапа столкнулись в Кату 15 декабря. Пять человек получили травмы, одного из водителей пришлось доставать из кабины при помощи специнструмента. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два пикапа столкнулись в Кату 15 декабря. Пять человек получили травмы, одного из водителей пришлось доставать из кабины при помощи специнструмента. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два пикапа столкнулись в Кату 15 декабря. Пять человек получили травмы, одного из водителей пришлось доставать из кабины при помощи специнструмента. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два пикапа столкнулись в Кату 15 декабря. Пять человек получили травмы, одного из водителей пришлось доставать из кабины при помощи специнструмента. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Согласно сообщению полиции Патонга, информация об аварии у Kathu Witthaya School на Wichit Songkran Rd. поступила в 16:30. Сама эта школа ранее в 2022 году фигурировала в новостях в качестве учебного заведения, в котором реализовали образцовую программу по обеспечению безопасности школьников на дороге, имея в виду проходящее мимо школы шоссе. Именно там 15 декабря и столкнулись черный пикап Mitsubishi Triton и белый Toyota Hilux Vigo.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили два перекрывших проезд поврежденных автомобиля и пятерых пострадавших. Один из них, водитель белого пикапа Toyota, был заблокирован в кабине и не мог выбраться самостоятельно. В итоге автомобиль вскрыли при помощи специальных инструментов специалисты Kusoldharm Phuket Foundation. Также помощь оказывали Винни Моделл со своей командой Rescue Team Volunteers Phuket и другие парамедики.

Полиция назвала личности обоих водителей, но ничего не сказала об их пассажирах. Черным «Тритоном» управлял некто Чалонгчай Пхувавимон из Пхаттхалунга. За рулем «Виго» находился житель Рассады по имени Сутхеп Сричайвонг. Оба водителя, согласно заявлению полиции, были не в состоянии дать показания.

Кроме водителя, в кабине Mitsubishi были еще два человека, в кабине Toyota – один пассажир. Все пятеро числятся получившими травмы.

По факту ДТП проводится расследование, хотя на записи ССTV видно, что водитель белого пикапа Toyota Hilux Vigo просто ехал в своей полосе, направляясь от перекрестка у рынка Сико в сторону Университета Принца Сонгкхла. Очевидно, полиции предстоит установить, почему ехавший во встречном направлении черный Mitsubishi Triton не вписался в поворот.