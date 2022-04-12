Пять человек пострадали в ДТП в первый день усиленного контроля на дорогах

Статистика была озвучена 11 апреля на ежедневном брифинге с участием вице-губернатора Пичета Панапонга. Как заявил господин Кан, официально зарегистрированы в качестве пострадавших в ДТП были трое мужчин и две женщины. О количестве тех, кто получил травмы, но в отчеты не попал, информация отсутствует (речь, в частности, о многочисленных ДТП не зафиксированных ни полицией, ни медицинскими службами).
В рамках контроля за соблюдением ПДД больше всего штрафов в первый день было выписано за езду на мотоциклах без шлемов. Следующие по массовости нарушения – управлением транспортным средством без прав, игнорирование ремня безопасности, проезд на запрещающий сигнал светофора, заявил господин Кан.
Вице-губернатор Панапонг подчеркнул, что все дежурящие на дорогах сотрудники государственных ведомств должны максимально серьезно относиться к своим обязанностям и принимать меры в отношении всех правонарушений, особенно – езды в пьяном виде. Также он напомнил, что дополнительно дежурные должны следить за соблюдением мер по защите от коронавирусной инфекции.
Сам вице-губернатор сегодня успел уделить внимание и водному транспорту. Чиновник посетил главный порт в Рассаде, откуда отправляются паромы на Пхи-Пхи, и убедился, что там тоже не забывают о безопасности. При этом вице-губернатор обратил внимание на то, что среди пассажиров на судах было больше тайцев, чем иностранцев.
Перед начавшимися вчера длинными выходными порт обслуживал до 800 пассажиров, отправляющихся с Пхукета в другие места. В праздничные дни ожидается рост пассажиропотока до 1 тыс. человек, отметил господин Панапонг.
Вице-губернатор лично осмотрел некоторые суда, чтобы убедиться, что на борту соблюдаются меры безопасности, в частности, количество пассажиров не превышает допустимого, для всех хватает спасательных жилетов, огнетушители находятся в предусмотренных для них местах и работоспособны, радиосвязь функционирует без перебоев.