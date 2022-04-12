Пять человек пострадали в ДТП в первый день усиленного контроля на дорогах

Власти Пхукета подвели итоги первого дня недели усиленного контроля на дорогах. В первый из «семи дней опасности» погибших в ДТП не было, но пять человек получили травмы различных степеней тяжести. Соответствующие данные озвучил глава пхукетского офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) Удомпхон Кан.

Новости Пхукета

Статистика была озвучена 11 апреля на ежедневном брифинге с участием вице-губернатора Пичета Панапонга. Как заявил господин Кан, официально зарегистрированы в качестве пострадавших в ДТП были трое мужчин и две женщины. О количестве тех, кто получил травмы, но в отчеты не попал, информация отсутствует (речь, в частности, о многочисленных ДТП не зафиксированных ни полицией, ни медицинскими службами).

В рамках контроля за соблюдением ПДД больше всего штрафов в первый день было выписано за езду на мотоциклах без шлемов. Следующие по массовости нарушения – управлением транспортным средством без прав, игнорирование ремня безопасности, проезд на запрещающий сигнал светофора, заявил господин Кан.

Вице-губернатор Панапонг подчеркнул, что все дежурящие на дорогах сотрудники государственных ведомств должны максимально серьезно относиться к своим обязанностям и принимать меры в отношении всех правонарушений, особенно – езды в пьяном виде. Также он напомнил, что дополнительно дежурные должны следить за соблюдением мер по защите от коронавирусной инфекции.

Сам вице-губернатор сегодня успел уделить внимание и водному транспорту. Чиновник посетил главный порт в Рассаде, откуда отправляются паромы на Пхи-Пхи, и убедился, что там тоже не забывают о безопасности. При этом вице-губернатор обратил внимание на то, что среди пассажиров на судах было больше тайцев, чем иностранцев.

Перед начавшимися вчера длинными выходными порт обслуживал до 800 пассажиров, отправляющихся с Пхукета в другие места. В праздничные дни ожидается рост пассажиропотока до 1 тыс. человек, отметил господин Панапонг.

Вице-губернатор лично осмотрел некоторые суда, чтобы убедиться, что на борту соблюдаются меры безопасности, в частности, количество пассажиров не превышает допустимого, для всех хватает спасательных жилетов, огнетушители находятся в предусмотренных для них местах и работоспособны, радиосвязь функционирует без перебоев.