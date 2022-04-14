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Пять человек пострадали в ДТП на Пхукете 13 апреля

Пхукетский офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) зафиксировал пять дорожных аварий на острове 13 апреля. В результате официально признанных инцидентов пострадали пять человек, смертей не было.

Новости Пхукета

14 Апреля 2022, 09:23 PM
Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

На совещании по итогам третьего из «семи дней опасности» на дорогах председательствовал вице-губернатор Амнуай Пинсуван. В ходе встречи, как и в предыдущие дни, прозвучали стандартные тезисы о том, что большинство ДТП на Пхукете связано с мотоциклами; самые распространенные примеры «рискованного поведения» на дорогах – это превышение скорости, езда без шлемов и ремней безопасностей; больше всего штрафов выписывается за отсутствие шлемов, следом идут отсутствие водительских прав, игнорирование сигналов светофора и не пристегнутые ремни.

При этом, в отличие от прочих лет, официальные лица снова не привели количества выписанных штрафов. Также ничего не было сказано о ДТП, произошедшем в Патонге во время обливания водой (там мужчина на скутере врезался в ехавшую спереди машину).

По итогам трех дней усиленного контроля на дорогах официальные лица признали 14 аварий, в которых пострадали 12 человек и два погибли. На морском транспорте происшествий не было.

Также на совещании по итогам 13 апреля было озвучено напоминанием о том, что все выезжающие на дороги общественные автобусы должны иметь исправно работающую систему GPS-трекинга, которая фиксирует место нахождения автомобиля и его скорость.

«В случае обнаружения нарушений при эксплуатации автобусов будут приняты строгие меры в соответствии с законом», – заявил вице губернатор Пинсуван.

«Пхукет – это провинция, которая должна заботиться и о людях, и о туристах со всего мира», – добавил он, имея в виду под людьми тайских граждан.

 

 

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