Пять человек погибли и семь пострадали в ДТП в Краби

В провинции Краби произошло серьезное ДТП с участием двух пикапов. Тайские СМИ сообщают о минимум пяти погибших и семи госпитализированных.

Новости Пхукета

16 Февраля 2023, 12:05 PM

Два пикапа столкнулись в округе Мыанг-Краби одноименной провинции. Погибли пять человек. Фото: Khao Sod

Согласно публикации Khao Sod, пикап Mitsubishi с четырехдверной кабиной столкнулся утром 16 февраля с пикапом Isuzu D-Max в месте под названием Пакэ. Обе машины от удара вылетели с дороги. В результате столкновения погибли пять человек, пострадали еще семь (данные на 11:02).

Пострадавшие были доставлены в больницу Krabi Hospial, какая-либо информация об их состоянии отсутствует. Также ничего не сообщается ни о личностях погибших и получивших травмы людей, ни о возможных причинах аварии. Khao Sod пишет лишь о том, что полиция проводит расследование, а сотрудники муниципальных службы расчищают дорогу для возобновления движения.