Пять человек арестованы в связи со стрельбой в Кату

Полиция Пхукета заявила о раскрытии по горячим следам дела о стрельбе в Кату и аресте пятерых подозреваемых – двух взрослых мужчин и трех тинейджеров в возрасте 16-17 лет. Стрельбу изначально объясняли конфликтом молодежных банд, но из объяснения полиции получается, что это верно только отчасти. Конфликт между двумя группами тинейджеров, действительно, был, но поссорились они просто из-за ДТП. После этого одна из сторон вызвала двух старших товарищей, имевших огнестрельное оружие, но и тут прямого столкновения не произошло. Не найдя никого, мужчины постреляли в воздух и уехали.

Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о стрельбе на небольшой улице Soi Sua Lueang в северной части Кату поступило в полицию ранним утром 5 июля. Правоохранители обнаружили на месте событий не менее 15 гильз, однако никого из стрелявших не нашли. О поступлении в больницы пациентов с огнестрельными ранениями также не сообщалось.

Впрочем, уже 6 июля полиция отчиталась об аресте пяти фигурантов дела – трех местных подростков и двух взрослых мужчин, зарегистрированных в провинции Ратчабури. У последних изъяли 9-миллиметровый пистолет Glock 19 и револьвер Undercover калибра .38 Special, из которых и велась стрельба в Кату перед рассветом 5 июля.

На полицейской пресс-конференции была озвучена следующая версия событий. В ночь с 4 на 5 июля на Soi Sua Luang произошло ДТП, обе стороны которого были тинейджерами. Между подростками вспыхнул конфликт, и одна из стороны решила обратиться за помощью старшим товарищам – 30-летнему Ноппорну и 20-летнему Пакорну.

Мужчины приехали на Soi Sua Lueang вооруженными и начали с тинейджерами искать их обидчиков, но никого не нашли. В итоге Ноппорн и Пакорн постреляли в воздух на месте ДТП, после чего уехали оттуда вместе с подростками, на помощь которым приезжали. Обоим жителям Ратчабури предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия и незаконной стрельбе в общественном месте.

Страница Phuket Info Center отметила, что арестованный господин Ноппорн оказался тем самым мужчиной, который утром 29 июня стрелял в стеклянный фасад киоска по продаже лотерейных билетов в Пхукет-Тауне в качестве жеста устрашения владельца. Если в обоих случаях огонь велся из одного и того же оружия, то подтверждение этого не должно было занять много времени у криминалистов.