Пять человек арестованы в Чалонге с наркотиками и патронами

Полиция Чалонга провела серию рейдов в Чалонге, задержав пятерых мужчин за хранение наркотических средств и боеприпасов. Рейды прошли 21-25 февраля, всего было изъято 1,28 тыс. содержащих метамфетамин таблеток (яба), 29,5 г кристаллического метамфетамина (я-айс) и 74 патрона различных калибров.

Иккапоп ТхонгтубНовости Пхукета

28 Февраля 2022, 04:06 PM

Фото: Полиция Пхукета

Некто Вирапат Манисри был арестован в седьмом мубане Чалонга. При обыске у него изъяли 74 патрона калибров 9 мм, .45 и .38.

Также арестованы были Буссайя Юкунтхорн (20 лет), Тривут Вонгчумпхит (25 лет), Нат Рунгротчанакарн (24 года) и Киттинан Пхонйинг (28 лет). В общей сложности у них изъяли 1,28 тыс. метамфетамина в таблетках и 29,5 г кристаллов.

Аресты произвели сотрудники центрального полицейского участка Пхукета, но доставлены арестованные были в отделение в Чалонге. Им предъявили обвинения по статьям о незаконном обороте наркотиков и боеприпасов.

Также в полицейском отчете упомянут арест 21-летнего Йингсака Нуплэка, находившегося в розыске по делу об убийстве, незаконном хранении оружия и боеприпасов, ношении их в общественном месте и причинении имущественного вреда группой лиц по предварительному сговору.

Судя по тому, что господина Нуплэка передали полиции Ратчабури, преступление было совершено в этой провинции.

Кроме того, в ходе полицейских рейдов были арестованы 28-летние Патхомпхонг Сэ-Тин и Сатхомпхонг Сэ-Тин. Обоих арестовали в доме на Chao Fa East Rd в Вичите. У мужчин изъяли 163 метамфетаминовых таблетки, а также около 8 г марихуаны.

Наконец, полиция арестовала в Таланге 56-летнего Джараюта Муангмана, у которого обнаружили две метамфетаминовые таблетки и «около» 0,16 г наркотика в кристаллической форме.