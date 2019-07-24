Пять человек арестованы с наркотиками и оружием на Пхукете

Полиция Пхукета отчиталась о серии первых антикриминальных рейдов, прошедших на острове в рамках кампании, которая была запущена 19 и продлится до 28 числа.

Иккапоп Тхонгтуб

За первые пять дней антикриминальной кампании на Пхукете были задержаны пять человек, изъяты свыше 20 тыс. таблеток метамфетамина и более 500 г наркотика в кристаллической форме, а также огнестрельное оружие, листья и сок кратома. Руководил арестами майор Пичит Тхонгтор, приказ о проведении кампании был подписан шефом пхукетской полиции Висаном Панмани.

В полицейском отчете указаны результаты трех нижеследующих рейдов:

Арунрат Джирапонгпитак (21 год) и Сурасак Пункаотхонг (25 лет) были арестованы в жилом комплексе The Scene Condo в Кату. У арестованных изъяли 693,28 г кристаллического метамфетамина, 20433 таблетки метамфетамина, 1 кг листьев кратома. Обвинения предъявлены по статьям о хранении наркотических средств первой и пятой категорий с целью продажи.

Айлавин Висатсинг (24 года) был арестован на парковке у храма Wat Kosit Wihan в северной части Пхукет-Тауна. У мужчины был изъят полуавтоматический пистолет и 10 патронов к нему. Обвинения предъявлены по статьям о нелегальном хранении огнестрельного оружия и ношении огнестрельного оружия в общественном месте.

Анотхай Джиндапон (24 года) и Джансорн Тима (19 лет) были арестованы в неназванной локации в пятом мубане Срисунтхорна. У арестованных изъяли 9 л сока наркотического растения кратом и не указанное количество листьев. Обвинения предъявлены по статье о хранении наркотических средств пятой категории с целью продажи.

Полиция не уточнила, были ли перечисленные выше лица связаны между собой.