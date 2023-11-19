Пять человек арестованы при проверке каннабис-шопов в Патонге

Полиция Патонга продолжает проверку точек продажи каннабиса на предмет наличия в ассортименте нелегальной продукции. В 2021-2022 годах Таиланд декриминализировал кратом и коноплю, но псилоцибиновые грибы все еще остаются наркотиком пятой категории. Также в стране, легализовавшей марихуану, по-прежнему остаются под запретом электронные сигареты. В случае с ними дела возбуждаются по статье о незаконном обороте продукции, ввезенной в страну без прохождения таможенного контроля. Возможности легального импорта отсутствуют.

Новости Пхукета

Пять человек были задержаны в ходе проверок каннабис-шопов в Патонге. Фото: Patong Police

Пять человек были задержаны в ходе проверок каннабис-шопов в Патонге. Фото: Patong Police

Пять человек были задержаны в ходе проверок каннабис-шопов в Патонге. Фото: Patong Police

Пять человек были задержаны в ходе проверок каннабис-шопов в Патонге. Фото: Patong Police

Пять человек были задержаны в ходе проверок каннабис-шопов в Патонге. Фото: Patong Police

Проверки точек продажи каннабиса проходили в Патонге на протяжении всей этой недели, причем полицейские посещали и те заведения, в которых ранее уже проводились инспекции и нарушений не выявлялось.

Результаты рейдов в Патонге 15-17 ноября

Reggae Rim Tran Bar. Проверка проведена 15 ноября. Изъяты псилоцибиновые грибы в количестве 140 г. Продавец арестован за хранение наркотических средств пятой категории.

Summer Dream Shop. Проверка проведена 15 ноября. Нелегальной продукции не выявлено. Арестован работавший продавцом без разрешения иностранный сотрудник, гражданин Марокко.

Неназванная торговая точка. Дата проверки не указана (отчет опубликовн 17 ноября). Изъяты 9 г грибов и более 40 электронных сигарет. Продавцом оказался гражданин Мьянмы, но об обвинениях в нелегальной работе не сообщалось. Продавец арестован за хранение наркотических средств пятой категории и продукции, ввезенной в страну в обход таможенного контроля.

Amsterdam Bar. Проверка проведена 17 ноября. Нелегальной продукции не выявлено. Арестована работавшая продавщицей без разрешения иностранная сотрудница, гражданка Мьянмы.

Cannabis Store Patong. Проверка проведена 17 ноября. Изъята марихуана в количестве более 60 г. Продавец арестован за торговлю контролируемыми растениями без соответствующей лицензии.

Новый закон о каннабисе

Также после формирования нового состава правительства и парламента Таиланд вернулся к работе над отдельным Законом о каннабисе, который сейчас именуют Cannabis-Hemp Act. Как сообщил новый глава Министерства здравоохранения Чоннан Срикэу, к середине декабря законопроект будет предложен гражданам для ознакомления. Новый закон должен быть короче предыдущего по числу статей (порядка 70 против 94 в старом проекте), но суть его останется прежней – власти страны хотят создать правовую базу для борьбы с рекреационным употреблением марихуаны, пишет Bangkok Post.

Газета не поясняет, ознакомилась ли она с черновой версией проекта или просто с пресс-релизом Минздрава, но подчеркивает одно принципиальное отличие – после принятия закона для выращивания каннабиса будет требовать именно получения разрешения от властей. Сейчас, в понимании Bangkok Post и Минздрава, порядок уведомительный.

«Минздрав по-прежнему поддерживает использование каннабиса в медицинских целях, но не рекреационное использование. И по новому закону, выращивающие коноплю лица – для личного использования – должны иметь разрешения на это», – цитирует газета министра Срикэу.

Также новый закон должен запретить каннабис-шопам продажу «высушенных соцветий марихуаны» и отдельно запретить уже запрещенное курение ганджи на территории торговых точек.

«Мы не планируем закрывать все магазины каннабиса, но они должны выполнять требования закона. Новый закон не будет позволять им продавать людям соцветия каннабиса для курения или иметь инвентарь для курения внутри торговых точек. В прошлом мы не имели возможности контролировать использование канабиса, но по новому закону рекреационное употребление будет запрещено», – повторил министр Срикэу тезисы, которые неоднократно озвучивал его предшественник, легализатор марихуаны Анутин Чарнвиракун.

Сейчас господин Чарнвиракун возглавляет Министерство внутренних дел и, в отличие от времен работы в Минздраве, имеет в составе своего ведомства силовое подразделение с признаваемыми всеми сторонами полномочиями по проверке развлекательных заведений. Рейды в магазинах каннабиса гражданские силы Министерства внутренних дел тоже неоднократно проводили. При этом Миздрав, как неоднократно говорило само ведомство, может лишь обратиться в полицию при выявлении нарушения закона.