Пять человек арестованы на Пхукете за хранение наркотиков

Полиция отчиталась о серии антинаркотических рейдов, в ходе которых были задержаны пять человек и изъято 1,6 кг кристаллического метамфетамина и 1,5 тыс. содержащих метамфетамин таблеток. Отчет был опубликован 21 марта.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Марта 2022, 07:26 PM

Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Путханат Вариси (38 лет) из Такуа-Тхунга и Джетанипхит Сарасом (34 года) из Коэ-Кэу были арестованы у автозаправки Shell на Bypass Rd. в Рассаде, сообщила полиция. При обыске по месту проживания у них было изъято свыше 1,5 кг кристаллического метамфетамина. Обоим мужчинам предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

Тххитари Чуасуван (44 года) из Чонбури была арестована на основании судебного ордера, выданного 19 ноября 2021 года. Женщина разыскивалась за хранение наркотических средств первой категории с целью продажи. Также с ней арестовали некого Амнуая Сэнгчана (41) год, у которого изъяли 97,5 г кристаллического метамфетамина и более 1,5 тыс. таблеток. Обоим предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

Косин Тинкарма (37 лет) был арестован в Пхукет-Тауне с тремя пакетиками кристаллического метамфетамина, всего при себе у мужчины было обнаружено 22,4 г наркотика. Ему предъявили обвинение в незаконном хранении наркотических средств первой категории (без цели продажи).