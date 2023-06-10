Пять автомобилей столкнулись на мокрой дороге на Пхукете

Дорожная авария произошла около 14:00 дня сразу после съезда с моста Thao Thepkrasattri Bridge, ведущего с материка на Пхукете. На участке между мостом и контроль-пропускным пунктом Тха-Чат-Чай (Phuket Checkpoint) столкнулись не менее пяти автомобилей.
На видео, снятых очевидцами, видно поврежденные легковые машины и пикапы. На месте событий находятся полицейские, работает авакуатор, но автомобилей скорой помощи не видно (см. видео здесь).
Официальные лица пока ничего не сообщили об аварии, поэтому ни о возможных пострадавших, ни о причинах ДТП четкой информации нет. Водители, проезжавшие мимо места происшествия после 14:00, предполагают, что один из водителей не смог вовремя затормозить на мокрой дороге и врезался в ехавшую впереди машину, после чего начался эффект домино.
Даже если пострадавших нет, полиции явно придется приложить усилия, чтобы все стороны достигли согласия по вопросу о том, кто и в каком размере оплачивает ремонт.