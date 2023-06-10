Пять автомобилей столкнулись на мокрой дороге на Пхукете

Не менее пяти транспортных средств получили повреждения в результате дорожной аварии, произошедшей во второй половине дня 10 июня в Таланге. Информации о пострадавших не поступало, равно как и о причинах. Установление виновника в данном случае – не последнее дело, поскольку ему, возможно, придется платить за ремонт сразу всех машин.

Новости Пхукета

10 Июня 2023, 03:59 PM

Дорожная авария в Таланге в субботу, 10 июня. Фото: Прислано в редакцию The Phuket News