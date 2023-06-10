Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Пять автомобилей столкнулись на мокрой дороге на Пхукете

Не менее пяти транспортных средств получили повреждения в результате дорожной аварии, произошедшей во второй половине дня 10 июня в Таланге. Информации о пострадавших не поступало, равно как и о причинах. Установление виновника в данном случае – не последнее дело, поскольку ему, возможно, придется платить за ремонт сразу всех машин.

Новости Пхукета

10 Июня 2023, 03:59 PM
Дорожная авария в Таланге в субботу, 10 июня. Фото: Прислано в редакцию The Phuket News

Дорожная авария в Таланге в субботу, 10 июня. Фото: Прислано в редакцию The Phuket News

Дорожная авария произошла около 14:00 дня сразу после съезда с моста Thao Thepkrasattri Bridge, ведущего с материка на Пхукете. На участке между мостом и контроль-пропускным пунктом Тха-Чат-Чай (Phuket Checkpoint) столкнулись не менее пяти автомобилей.

На видео, снятых очевидцами, видно поврежденные легковые машины и пикапы. На месте событий находятся полицейские, работает авакуатор, но автомобилей скорой помощи не видно (см. видео здесь).

Официальные лица пока ничего не сообщили об аварии, поэтому ни о возможных пострадавших, ни о причинах ДТП четкой информации нет. Водители, проезжавшие мимо места происшествия после 14:00, предполагают, что один из водителей не смог вовремя затормозить на мокрой дороге и врезался в ехавшую впереди машину, после чего начался эффект домино.

Даже если пострадавших нет, полиции явно придется приложить усилия, чтобы все стороны достигли согласия по вопросу о том, кто и в каком размере оплачивает ремонт.

 

 

Have a news tip-off? Click here

«Пхукет не будет прежним». Будущий премьер-министр Таиланда выступил на острове
Потерявшуюся после заката туристку нашли на соседнем пляже в 7 км от места пропажи
Пхукет готовится к визиту Короля и Королевы
Дептранс подал пакет заявлений в полицию на продавцов водительских прав в интернете
Новое шоссе до побережья открыли в провинции Пханг-Нга
Минздрав выпустил рекомендации в связи со вспышкой кишечных инфекций на Пхукете
Лидер Move Forward посетит Пхукет 9 июня
Спасатели предупреждают о португальских корабликах на пляжах Пхукета
Гражданин Казахстана арестован по делу о покушении на россиянина в Boat Avenue
В Пхукет-Тауне провели рейды в двух работавших после полуночи барах
По делу о покушении на россиянина на Пхукете ищут гражданина Казахстана
Покушение на гражданина России совершено на Пхукете
Иностранный мотоциклист и его пассажирка погибли в ДТП в Патонге
Маломерным судам на Пхукете запретили выход в море до конца недели
Две аварии произошли ночью на одном и том же перекрестке в Пхукет-Тауне

 

Thai Residential
PYZHAK EXCHANGE
The Pavilions Phuket

 