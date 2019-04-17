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Пьяный водитель сбил престарелого мотоциклиста в Вичите

Гражданин Филиппин погиб в ночной аварии на Т-образном перекрестке Kwang Rd. и Chao Fa West Rd. в Вичите. Сбивший его гражданин Камбоджи управлял автомобилем в пьяном виде.

Новости Пхукета

17 Апреля 2019, 04:08 PM
Фото: Полиция Вичита

Фото: Полиция Вичита

Полиция Вичита получила сообщение о ДТП на Т-образном перекрестке Kwang Rd. и Chao Fa West Rd. около 1:30 ночи 17 апреля.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили поврежденный автомобиль Mercedes Benz S500 и разбитый мотоцикл Honda Wave. Рядом с автомобилем находилось тело мотоциклиста, 68-летнего филиппинца Ригоберто Игнасио.

Водитель автомобиля – гражданин Камбоджи Ле Мин Тай – был проверен на наличие алкоголя в крови. Тест показал, что разрешенный по закону уровень спиртного был превышен вдвое.

Камбоджийца арестовали и поместили под стражу, дело против него возбуждено по статье о вождении в пьяном виде, повлекшем за собой смерть человека и причинение ущерба имуществу.

При этом капитан Чатри Чувичиен из полиции Вичита пока не предъявил арестованному водителю обвинений в убийстве, как требовал перед Сонгкраном заместитель премьер-министра Правит Вонгсувон.

Капитан Чувичиен указал, что решение о предъявлении дополнительных обвинений может быть принято позже.

 

 

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